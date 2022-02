Le quidditch change de nom

Suite aux propos “transphobes” de J.K. Rowling, les organisations américaines de quidditch – ce jeu qui s’inspire de l’univers d’Harry Potter et auquel s’amusent des adultes attardés – veulent prendre leurs distances…

Le quidditch est un sport de balle inspiré de l’univers Harry Potter. Chaque équipe compte un minimum de sept joueurs, lesquels chevauchent chacun un « balai volant » avec l’objectif de battre l’adversaire en marquant plus de buts et en attrapant une balle minuscule appelée le « vif d’or ». Dans les romans et films, l’école des sorciers de Poudlard organise chaque année une grande compétition, mais dans le monde réel, des adultes s’adonnent également à ce jeu enfantin.

A lire aussi : Transgenres: nième récidive pour JK Rowling

Fin 2021, deux véritables ligues du jeu, la US Quidditch et la Major League Quidditch, annoncent vouloir prendre leurs distances avec l’inventeur de leur loisir favori. Elles ont ainsi lancé des sondages pour trouver un nouveau nom à ce sport, en signe de protestation envers des propos prétendument transphobes de la romancière. « Notre jeu a la réputation d’être l’un des plus progressistes au monde en termes d’égalité des sexes et d’inclusivité, en raison de sa règle qui stipule qu’une équipe ne peut pas avoir plus de quatre joueurs du même sexe sur le terrain au même moment », ont-elles avancé dans un communiqué. Oui, le quidditch est un sport qui se veut non seulement mixte, mais aussi ouvert aux non-binaires. À leurs yeux, J. K. Rowling est coupable de ne pas revenir sur des propos tenus en 2020 sur les réseaux sociaux. En partageant un article évoquant « les personnes qui ont leurs règles », elle s’était amusée à dire qu’il devait bien y avoir un mot pour définir ces dernières. En somme, elle défendait l’idée que ce sont les femmes qui ont leurs règles. Un petit scandale qui lui a valu une campagne de haine en ligne, des appels au boycott et même de ne pas être conviée aux retrouvailles des acteurs pour les vingt ans de la saga.

A lire aussi: Les réflexions de Claude Habib sur la question trans

S’agenouiller devant la nouvelle doxa woke et trans, est-ce à ce point sorcier ? Seul un cynique ajouterait que la suppression du nom de quidditch, une marque déposée appartenant à Warner Bros, ouvrirait la porte au parrainage commercial et à la professionnalisation de ce jeu.