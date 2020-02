« Le critique de cinéma, c’est l’inspecteur des travaux finis », disait François Truffaut. Chaque mois, Jean Chauvet nous parle des chantiers en cours. Étienne Chaillou et Mathias Théry mettent sur pieds un documentaire politique se voulant innovant. Ils n’échappent pourtant pas à la règle avec La Cravate.

On confessera un amour immodéré pour le documentaire dit « politique » qui consiste à suivre durant une plus ou moins longue période des hommes politiques en campagne électorale. C’est Raymond Depardon qui en 1974 ouvrit le bal en suivant Giscard d’Estaing jusqu’à sa victoire électorale. Viendront ensuite la réjouissante série au long cours de Jean-Louis Comolli et Michel Samson sur les rocambolesques