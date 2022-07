Et Eric Coquerel osa demander la démission de Damien Abad!*

Avec Eric Coquerel, les”violences sexuelles” font l’objet d’une indignation à géométrie variable! Dimanche midi, alors que Mediapart venait de relayer la veille des accusations contre l’insoumis, celui-ci exigeait à la télévision que le centriste Damien Abad soit écarté du gouvernement…

Le président de la Commission des Finances était sur BFMTV le 3 juillet. Le débat portait sur les accusations d’agressions sexuelles. C’est alors qu’il a demandé la démission de Damien Abad. « Pour que Damien Abad puisse se défendre de manière sereine, et pour que les plaignantes puissent aller jusqu’au bout de leurs plaintes de manière sereine et sans avoir l’impression qu’il y a une espèce de contrainte » a-t-il argumenté.

Mais la présomption d’innocence ? Dans ce cas, selon Eric Coquerel, elle ne joue pas. Car, déclara-t-il, Damien Abad, étant ministre, n’est pas un justiciable comme les autres. Une assertion pleine de saveur alors qu’on sait que des accusations d’agressions sexuelles accablent désormais Eric Coquerel…

Une charmante histoire britannique a ici toute sa place. Dans une rue étroite de Londres, deux Rolls-Royce sont face à face. Laquelle des deux va reculer pour laisser passer l’autre ? Un des chauffeurs sort de son véhicule et amène l’autre chauffeur à sa voiture. « Regarde qui je transporte : c’est la duchesse de Bedford ».

L’autre ne se démonte pas et amène le chauffeur concurrent vers sa voiture. Elisabeth II est assise sur le siège arrière. « Et ça alors, c’est de la merde ? » lance-t-il. Et le président de la Commission des Finances, c’est de la merde ? Mettons les points sur les I: Damien Abad c’est la duchesse de Bedford et Eric Coquerel c’est la reine d’Angleterre!

* Information de dernière minute : Damien Abad n’aura pas à démissionner, Macron s’est chargé de faire le ménage…