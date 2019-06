Alors que les Emirats Arabes Unis sont souvent présentés dans l’opinion occidentale comme un pays sûr, libéral et adepte d’un islam ouvert, la réalité semble bien plus sombre.

En plus du tournant autoritaire entrepris par le régime des Emirats Arabes Unis, un ordre moral sévère est en train de s’imposer dans une société qui reste majoritairement conservatrice malgré la vitrine de Dubaï. L’antisémitisme est bien présent dans un pays qui souffle le chaud et le froid dans ses relations avec Israël.

L’essentialisation du juif présenté comme ennemi héréditaire

Plusieurs leaders d’opinion populaires aux Emirats Arabes Unis sont les auteurs de tweets et de vidéos notoirement antisémites. La démarche est souvent la même : derrière une vitrine officielle avenante et célébrant le dialogue des cultures en anglais, le discours est bien plus violent et tranchant en arabe.

Exemple avec deux personnalités, auteurs de propos antisémites inquiétants :

Très suivi sur Twitter où il dispose de plus de 320 000 followers, Rashid al-Nuaimi est un personnage clé du dispositif officiel de la riche fédération pour vendre à l’étranger son image de monarchie musulmane progressiste. En avril 2018, il a lancé le Conseil mondial des communautés musulmanes (The World Muslim Communities Council – TWMCC) qui vise à répandre « la paix et l’esprit de tolérance » auprès des communautés musulmanes vivant dans les pays non musulmans, particulièrement en Occident.

Problème : l’homme n’a pas eu froid aux yeux quand il s’est agi d’affirmer dans ses tweets que « malheureusement, on peut en Occident critiquer les religions et les prophètes mais mettre en doute la réalité de la Shoah est puni par la loi ».

Dans une autre déclaration mettant en avant les armes à brandir dans la lutte contre Israël, il rappelait que la meilleure d’entre elles consistait dans l’accroissement des naissances pour inverser le rapport de forces démographique.

L’islam de France contaminé

Autre fait troublant : ce sulfureux personnage s’est lié d’une grande amitié avec Mohamed Bechari – ancienne figure importante de l’islam de France et aujourd’hui établi à Abou Dhabi – pour amadouer une partie des musulmans de l’Hexagone. Insatiables et déterminés à prêcher la bonne parole de l’islam émirati à travers le monde, les deux compères se sont dernièrement rendus en Ouganda, en Russie ou en Nouvelle-Zélande afin de signer des partenariats, participer à des colloques et faire la promotion de leur organisation.

Selon certaines sources concordantes, Mohamed Bechari est en train de paver la route à Rashid al-Nuaïmi afin qu’il noyaute l’islam de France. Signe des temps : la grande mosquée d’Evry d’obédience marocaine lui a ouvert les portes pour un iftar1 au début du Ramadan et plusieurs acteurs indiquent que l’offensive émiratie auprès des musulmans de France en est à ses débuts avec plusieurs grandes mosquées qui auraient été approchées. Pas sûr que le ministère de l’Intérieur et des cultes accepte sans réagir l’intrusion d’agents au passé aussi lourd et au double discours minant le pacte républicain.

La haine du juif à l’écran

Autre personnage qui relaie les thèses les plus funestes de l’antisémitisme aux Emirats Arabes Unis : le télécoraniste Wassim Youssef. D’origine jordanienne mais naturalisé émirati, ce dernier fait figure de star nationale à tel point que ses vidéos culminent à des millions de vues sur Youtube. Chantre d’un islam policé du « juste milieu » et proche de l’homme fort d’Abou Dhabi Mohamed ben Zayed (dit MBZ), celui qui se présente comme un prédicateur jeune et branché – il est âgé de 37 ans – n’hésite pourtant pas à relayer les pires poncifs d’un antisémitisme qu’il légitime à coups de sourates du Coran. Pour lui, les juifs sont des êtres qui ne respectent aucune parole, prêts à toutes les trahisons pour faire triompher leur communauté. Poursuivant dans son triste élan, que ce soit à la télévision ou lors de ses causeries diffusées sur ses réseaux sociaux depuis la Grande mosquée Cheikh Zayed à Abou Dhabi, il a par le passé fait sienne l’interprétation d’un verset du Coran attestant que les juifs ont encouru la colère de Dieu. Last but not least, leur trahison envers le Prophète Mahomet devrait pousser tous les musulmans du monde à s’en méfier et à se liguer pour que la malédiction divine s’abatte sur eux !