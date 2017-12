L’édito d’Elisabeth Lévy

Nous ne savions pas. Il y a à peine quelques semaines, nous vivions encore dans l’illusion que notre merveilleux pays, résistant à l’américanisation des relations entre les hommes et les femmes, savait encore conjuguer égalité et différence, séduction et respect. On pouvait dire « heureux comme une femme en France ».

Shakespeare out of love

Inconscients que nous étions. Grâce au tsunami de la parole libérée, nous ne pouvons plus ignorer que toute femme, en France, a été, est ou sera une victime, que la culture du viol sévit à tous les étages, en particulier ceux où le mâle blanc et riche exerce sa détestable domination et que se commet un jour sur trois un effroyable féminicide, te