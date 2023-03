Et demain, on interdira le “Jet27” aux députés?

Les Verts proposeront, lors de leur niche parlementaire du 6 avril, un projet de loi visant à interdire les jets privés. Un projet plus idéologique que réellement profitable à la planète, selon Elisabeth Lévy.

Le match avait déjà eu lieu, au micro de Sud Radio, le 9 mars 2023. Christophe Béchu, notre Ministre de la Transition écologique, avait rejeté la proposition formulée par Julien Bayou, en la qualifiant d’ « écologie du buzz ».

Un sondage Cluster17, pour Le Point, indique qu’une majorité des Français y est favorable.

Le flygskam, popularisé par Greta Thunberg

Même si, en effet, avec de grandes disparités selon l’affiliation politique, 60% des Français y sont favorables, il y a peu de chances que le texte passe. En gros, à droite, on est contre au nom de la liberté, et à gauche, on est pour au nom de la cause supérieure de la planète. Et au milieu de la mêlée, 56% de l’électorat RN, qui, il est vrai, est quasiment autant de droite que de gauche, est favorable à cette mesure. Signe que c’est aussi une affaire de classes, voire de luttes des classes.

Certes, les émissions par passagers de ces jets privés sont quatre à 15 fois plus importantes que celles d’un avion de ligne, mais il y a tout de même beaucoup moins de voyageurs concernés.

En France, les jets privés représenteraient seulement 0,1% des émissions de carbone, et 1,6% des émissions du trafic aérien. Il est donc permis de douter sur l’utilité de cette mesure.

Tout le monde doit faire des efforts, répliquera-t-on…

Les Verts pourront toujours rétorquer que 0,1%, ce n’est pas rien. Certes, mais si on interdit les jets privés, les alternatives ne seront pas totalement décarbonées, donc on ne gagnera pas réellement 0,1%. De plus, ces jets, navrés de le rappeler, sont très utiles à la vie des entreprises.

Il faut donc plutôt viser des réformes structurelles, notamment en améliorant notre parc nucléaire, comme l’avait dit Christophe Béchu.

En fait, c’est une mesure idéologique et symbolique qu’entendent défendre les Verts, Julien Bayou, Sandrine Rousseau et leurs séides. C’est un concentré de ce qu’aime la gauche : surveiller, interdire et taper sur les riches. Rappelez-vous le compte Instagram qui traquait les déplacements en avion du patron de LVMH Bernard Arnault, lequel a depuis revendu son jet. Rappelez-vous aussi le scandale du char à voile, lorsque le PSG avait dû s’expliquer pour être allé à Nantes en jet privé. Kylian Mbappé avait osé rigoler en conférence de presse. La séquence avait fait un véritable tollé. La star du ballon rond avait alors appris à ses dépens qu’on ne rigole pas avec le changement climatique !

En fait, le problème des jets privés n’est pas tant qu’ils polluent, mais qu’ils représentent, dans l’imaginaire de beaucoup de gens, un insupportable privilège. « Ces salauds ont des avions quand nous piétinons dans le métro ! » (oui, enfin, quand la RATP n’est pas en grève…). De ce fait, la solution est toute trouvée : pourquoi travailler plus, s’il suffit de taxer ces ultra-riches ?

Il est désolant que nos concitoyens achètent cette mesure parfaitement démagogique. Ça donne le sentiment que de la Révolution française, dont nous sommes si fiers, nous n’avons gardé que le pire: les passions tristes, l’envie, la jalousie et la haine impuissante…

Cette chronique a d’abord été diffusée sur Sud Radio.

