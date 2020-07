La menace verte

Les Verts et leurs alliés sont donc les grands vainqueurs des élections municipales. L’écologie politique, en vogue chez les derniers citoyens qui se déplacent encore aux urnes, a rallié à la décroissance et aux thèses « effondristes » (la fin du monde serait proche) une bonne partie des mouvements politiques en déshérence.

La gauche de gouvernement PS, subclaquante, se dit déjà prête à se ranger derrière le futur candidat vert aux prochaines présidentielles. Le Président de la République lui-même, qui a été élu en faisant l’éloge de la verticalité et de l’innovation, a repeint en vert la façade de l’Acte 2 du quinquennat : en vrac fermeture de la centrale de Fessenheim (injustifiable scientifiquement), sacrifice programmé de notre industrie nucléaire, investissements massifs dans les énergies renouvelables, ou encore adoubement des propositions des 150 anonymes, experts en rien, de la Convention citoyenne pour le climat…

Macron se convertit à la co-construction

Emmanuel Macron, l’homme de la « verticalité en politique », jadis allergique à la « démocratie participative » (ce processus, véritable insulte à la science et aux experts, qui consiste à demander à un aréopage de plombiers leur avis sur le pilotage d’une fusée), qui misait en 2016 sur les nouvelles opportunités économiques offertes par l’intelligence artificielle, gouverne à présent par tirage au sort, draguant ouvertement un électorat écolo anti-mondialisation, anti sciences, anti mobilité, voire parfois communautariste (1) et anti vaccins pour les plus illuminés d’entre eux (2)…

Le carrosse du fringuant JFK français s’est transformé en citrouille bio. Le nouveau monde, que ses électeurs espéraient en votant Macron, lorgne désormais vers le «monde d’après » fantasmé par les bobos collapsologues qui ont porté au pouvoir des maires EELV. Le plus joli coup politique de l’Histoire de la Veme, réussi par un homme seul et sans parti, se terminera-t-il en escroquerie ?

Malthusianisme des nouveaux temps

La tragédie de notre vieux pays, dont la grandeur et la puissance s’étiolent de gouvernement en gouvernement, c’est l’immobilisme et la peur. Notre paupérisation économique, associée à notre perte de souveraineté numérique, génère de l’anxiété dans une population que plus personne ne parvient à rassurer. Le grand déclassement nous plombe. Le mal-être est si profond que les délires millénaristes d’une simple adolescente déscolarisée avec des nattes provoque la panique sur l’échiquier politique.

En votant pour la décroissance, les électeurs rêvent d’arrêter le temps. La peur de l’avenir pousse à l’immobilisme, voire à l’obscurantisme anti-sciences. Le progrès et le futur, qui s’inventent ailleurs (Silicon Valley, zone Asie-Pacifique), sont devenus des ennemis à abattre.

Nous voilà revenu au 18eme siècle, quand le révérend Malthus expliquait qu’il fallait limiter la croissance de la population pour préserver le niveau de vie. Parallèlement, la première révolution industrielle déjoua les sombres pronostics de Malthus, libérant une incroyable productivité et une hausse sans précédent du niveau de vie à trav