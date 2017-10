De Sun Tzu à Machiavel

Rappelons d’abord à ceux qui l’ont oublié ou qui ne l’ont jamais su que la Madman theory remonte à la présidence de Richard Nixon. Sous l’influence d’Henry Kissinger et de son administration, il tenta de faire croire aux leaders du bloc communiste que ses décisions étaient irrationnelles et potentiellement dangereuses. Cette théorie avait pour but, à terme, d’effrayer les leaders communistes et, surtout, de les dissuader de provoquer les États-Unis dans la crainte d’une réaction disproportionnée et imprévisible de la part de Nixon.

Le chef de cabinet de Nixon, H. R. Haldeman, se souvient de ce que le président lui confiait alors : « J’appelle ça la “Madman theory”, Bob. Je veux que les Nord-Vietnamiens