Youpi, un nouveau congé!

Aurore Bergé, ministre des Solidarités, a annoncé la création, pour 2025, d’un nouveau droit, appelé «congé familial», indemnisé à hauteur de 429 euros mensuels. Ce nouveau congé coexisterait avec l’actuel. Si les associations se réjouissent, ce n’est pas le cas de notre chroniqueuse libérale…

Stop aux faux cadeaux !

Congés nouveaux et subventions sont les deux mamelles de la France. La dernière subvention en date est celle de 20 000 euros attribués aux entreprises pour les aider à parfaire l’accès des handicapés. L’intention est bonne, mais nous disons: non merci, pour les faux cadeaux faits aux entreprises; nous sommes capables de nous équiper. Faites plutôt baisser le coût du travail !

Avis de naissance

Aujourd’hui, je suis heureuse de vous annoncer la naissance du « congé familial ». Il faudra attendre 2025, mais la ministre des Solidarités (de couples !) a annoncé dans une interview accordée à l’Express , mercredi 8 novembre, la création d’un « nouveau droit » pour les familles, mieux rémunéré que l’actuel congé parental. Rassurez-vous, c’est en plus ! Cela ne remplace pas l’autre. On a dit « familial » pas parental, pas pareil ?… On promet des conditions matérielles et financières idéales pour s’occuper du bébé dès les premiers mois (avant, on ne s’en occupait pas). Il s’agit d’une « mesure de soutien à la natalité » ; cela sera-t-il accompagné d’une subvention pour lingerie fine ?

Travailler moins pour procréer plus

Est-ce que le gouvernement estime vraiment que donner un avantage pour bosser moins est de nature à inciter des jeunes couples, qui ne veulent pas d’enfants dans ce monde inquiétant, à en avoir ? « Viens chéri, on aura un congé familial ! » Au fait, qui va payer le congé ? Et, alors que par ailleurs le taux d’absentéisme atteint 6,7% soit une hausse de 21% ; alors que le télétravail est devenu un acquis quasi obligatoire quand il est applicable, et que le recrutement devient très aléatoire, notre système de désengagement par rapport au travail va croissant, encouragé par des mesures de l’État pour les salariés qui se révèlent de plus en plus dissuasives en termes d’implication salariale, et le tout avec le coût du travail le plus élevé d’Europe ! Merci qui ?