Chantal Thomas : L’appel à nager

Chantal Thomas nous convie dans ces entretiens avec Fabrice Lardreau à partager son versant intime pour cette Etreinte de l’eau qui nous revient comme un plaisant ressac après son Journal de nage.

C’est une vision très sensorielle, camusienne en un sens, d’un monde rassemblé dans cet océan de couleurs où mer et sable offrent à l’homme nu ses forces vives. Son vitalisme nous est conté avec des mots simples et précis allant de pair avec la pureté des éléments minéraux. Les Noces à Tipasa sont aussi fêtées sur l’autre rive de la méditerranée où les interdits judéo-chrétiens sont balayés d’une brise marine. Ici, la mer semble n’avoir d’égards qu’aux amateurs d’immersion dans la sensualité de l’instant.

En effet, si la montagne ou la randonnée nécessite un minimum d’équipement, la mer quant à elle, invite son hôte dans le plus simple appareil. C’est d’ailleurs, nous dit l’auteur, la seule chose tangible qui pourrait être exigée du nageur si la nature l’obligeait.

Aussi, suit-elle l’empreinte laissée dans le sable par l’amoralité païenne de ses glorieux prédécesseurs : Gide et Nietzsche. Ils confirmèrent son inclination – sans trop de difficultés, ajoute t-elle avec malice – à fuir toute cléricature entendue au sens large pour mieux aborder les eaux bienfaisantes du Gai savoir. En somme, un détachement naturel dans l’esprit de la philosophie zen, cousin d’un sentiment océanique parfaitement illustré dans ces entretiens.

Au chapitre sur Les Mots, Chantal Thomas évoque les écrivains Jack Kerouac et Nicolas Bouvier, dont les voyages au long cours représentèrent pour elle la bourlingue idéale typique de ceux de la Beat Generation. Très peu de préparatifs, une 2 CV aux allures de vieille guimbarde ou le grand ouest en bus, mais surtout l’ignorance affichée et presque totale des pays traversés ; foin des conventions et des Guides bleus ! Puisque seul compte l’instant avec son lot de surprises et d’altérités dont témoigne leur style fragmentaire.

A lire aussi: Le virage mariniste de Michel Houellebecq

C’est « la scansion be-bop de Kerouac » qui charrie son content d’aventures d’une route tracée au hasard des chemins. Nos deux poètes en vadrouille saisissent des impressions de voyage communes par leurs instantanés de vie ; des « flashs » qui procurent ce même sentiment d’immanence éprouvé par notre distinguée Néréide en habit vert lorsqu’elle fend les flots.

Enfin, ces entretiens sont clos par quatre extraits de livres en référence aux milieux maritime et aquatique tirés d’Hugo, de Gaston Bachelard, de Charles Sprawson et Julie Otsuka pour son obsédante Ligne de nage. Les origines nippones de celle-ci nous rappellent le choix par l’impétrante du bel éventail japonais, préféré à la martiale épée d’académicien en hommage à la culture ancestrale de ce pays.

Sans doute que Paul Morand, auteur de Bains de mer, méritait d’être rappelé dans cette courte liste tant il sut éprouver et traduire dans une merveille de langue ces délices du corps dans l’étreinte sensuelle de l’eau. Cette mer dont il disait « qu’elle n’a pas d’âge ; couverte de rides, elle les perd aussitôt ». L’œil morandien rejoint cette vision hallucinée des vents marins avec « tant de cadavres sous ses plis sans fond » du fabuleux Travailleurs de la mer.

Chantal Thomas souligne à raison que seul le soulèvement des éléments naturels comme une tempête en mer allume l’imagination du vieil Hugo. La mer d’huile est souriante mais n’affole pas le verbe comme peut le faire l’ouragan « venant comme une bête boire à l’océan ».

Ces « naïades ivres qui roulent » ne laissent naturellement pas insensible notre immortelle nageuse nourrie au sein d’Amphitrite dans son bassin d’enfance que fut Arcachon.

Journal de nage Price: 7,50 € 11 used & new available from 7,50 €

La ligne de nage Price: 19,00 € 21 used & new available from 3,92 €

13 Partages Partagez Print Email

13 Partages Partagez Print Email