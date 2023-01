Chagall vu par son fils

Quelques pas dans les pas d’un ange de David McNeil donne un livre-témoignage plein de charme.

Les grands artistes sont aussi, parfois, des parents. Lire leur portrait, dressé par leurs enfants, permet de découvrir l’envers du décor, c’est-à-dire l’homme qui se cache derrière l’artiste. Le livre de David McNeil consacré à son père, Marc Chagall, ne décevra pas les amoureux du peintre originaire de Vitebsk. On n’y trouve certes aucune révélation fracassante, aucun travers caché et aucune conclusion rabaissante et conforme à l’esprit de notre époque, qui aime niveler par le bas. Au contraire, le portrait de Chagall par son fils est à l’image de l’artiste tel qu’il ressort de son œuvre, aérien, léger et attachant.

En le lisant, j’ai pensé au beau livre que Pierre Renoir avait écrit sur son père. On y trouvait la même beauté simple et tranquille et la construction harmonieuse que dans les tableaux de son père. Celui de McNeil ressemble quant à lui beaucoup plus à un tableau de Chagall, parfois décousu et peuplé de personnages qui semblent flotter entre ciel et terre. Il ne faut évidemment pas y chercher une biographie ou un récit circonstancié de l’enfance de l’auteur, mais plutôt une galerie de personnages et d’anecdotes, souvent drôles, parfois tristes.

Rivalité complice avec Picasso

David McNeil est le fils de Chagall et de Virginia McNeil, elle-même fille de diplomate, que le peintre avait engagée comme gouvernante pour s’occuper de son père à New York, avant qu’ils ne tombent amoureux l’un de l’autre. Le jeune David passe quelques années avec ses parents, jusqu’à leur séparation en 1952, alors qu’il est âgé de six ans. Après avoir suivi sa mère en Belgique, il revient ensuite auprès de son père et de sa seconde femme, Valentina (« Vava ») Brodsky. Celle-ci le tient toutefois éloigné de son père, qui finit par l’envoyer dans un pensionnat.

A lire aussi : Picasso sans masque

Malgré ces circonstances familiales compliquées et la méchante belle-mère (qui n’apparaît que sous le pronom « Elle »), les souvenirs d’enfance de David McNeil sont plutôt heureux. Il relate les rencontres avec les amis de son père, comme Picasso avec lequel Chagall entretenait une relation de rivalité complice. « Quel génie ce Chagall ! », s’exclama un jour Picasso, ajoutant aussitôt : « Dommage qu’il ne fasse pas de la peinture ! » Parmi les lieux fréquentés par le jeune David, Sils-Maria côtoie Tel-Aviv, Berck-Plage ou Jérusalem, à propos de laquelle l’auteur déclare : « Si dans votre vie vous ne décidez de ne faire qu’un seul voyage, n’allez pas ailleurs qu’à Jérusalem ».

Œuf mayonnaise et Opéra

Le portrait de Chagall par son fils nous fait découvrir un artiste qui, tout en fréquentant les grands de ce monde, ne perd jamais sa simplicité. Attablé à un bistrot de l’île Saint-Louis, assis à côté de deux ouvriers qui le prennent pour un collègue, avec sa chemise à carreaux et ses mains burinées, il s’entend demander : « Vous avez un chantier dans le coin ? ». « Je refais un plafond à l’Opéra », répond Chagall en plongeant sa fourchette dans son œuf mayonnaise.

Tout aussi précieuses que ces anecdotes sont les nombreuses illustrations qui ornent ce livre, presque toutes tirées de collections particulières, y compris celle de David McNeil. On y découvre ainsi des œuvres méconnues de Chagall, tel ce portrait de son fils plein de couleurs et de tendresse, ou encore une photo de l’artiste tout sourire, son fils sur les genoux. Un livre émouvant et plein de charme.

David McNeil, Quelques pas dans les pas d’un ange – Une enfance avec Marc Chagall, Gallimard 2022