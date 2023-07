Injection de jouvence

Quête de la vie éternelle. Le milliardaire Bryan Johnson prétend pouvoir ralentir le vieillissement. Un protocole délirant menant à des résultats incertains.

La vieillesse est « un naufrage » selon le général de Gaulle. À défaut d’y échapper, on peut au moins tenter de la ralentir. Le milliardaire Bryan Johnson, qui a vendu son entreprise de traitement de paiements pour 800 millions de dollars, en a fait son projet de vie. Un projet qui a pour nom Blueprint et lui coûte plusieurs millions par an. Cet Américain de 45 ans se lève à cinq heures tous les matins, commence sa journée par une heure de sport et ingère précisément 1 977 calories quotidiennement. Chaque jour, il ingurgite une centaine de pilules pour la santé des artères ou du cerveau. En prime, il subit une thérapie au laser chaque semaine et se couche chaque soir à 20 h 30. Il concède : « Ce que je fais peut sembler extrême. » En avril, il est allé jusqu’à se faire injecter du plasma sanguin en provenance de son fils de 17 ans, tandis que lui-même a fait un don de plasma à son père de 70 ans. La clinique où a lieu ce que Johnson décrit comme « un des moments les plus doux et émotionnels de ma vie », utilise normalement le plasma pour traiter la calvitie.

La transfusion payée par Johnson est inspirée d’une expérience scientifique consistant à coudre ensemble deux souris, une jeune et une âgée, mais selon la FDA, l’Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux, il n’existe aucune preuve que le plasma enraye le vieillissement. Un biochimiste interrogé par Bloomberg a affirmé que des gens cherchant à lutter contre l’âge par de telles transfusions « ont essentiellement un problème d’anxiété ». Johnson prétend qu’il a toutes les raisons d’être serein. Son « projet » lui aurait permis de ralentir la vitesse de son vieillissement de 25 %. Selon lui, sur 365 jours, il ne vieillirait que de 252 jours et à 45 ans il a les poumons d’un jeune de 18 ans et le cœur d’un homme de 37 ans – peut-être le fait de ne pas vivre contribue à allonger la vie. Le milliardaire dit avoir pour ambition de créer « le protocole parfait, pour le rendre accessible à tous ». Un autre milliardaire de Silicon Valley, le transhumaniste Ray Kurzweil, a récemment affirmé que nous serons tous immortels dès 2045. Bryan Johnson est un petit joueur.