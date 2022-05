Boire avec Molière

Le poème du dimanche

On oublie parfois, à force de l’avoir rangé dans le corpus canonique des auteurs classiques que Molière, le comédien nomade, connut plus souvent qu’à son tour les auberges de hasard et les tapis-franc du vieux pays.

On oublie aussi qu’il fut le prince de la fête baroque au temps où il était protégé par Conti puis par Fouquet avant de connaître l’éclatante faveur au moment de l’interdiction par l’Eglise de Tartuffe.

Il est ainsi l’inventeur à la française de la comédie-ballet avec « l’incomparable monsieur de Lully ». Dans Le Médecin malgré lui et Le Bourgeois gentilhomme, « les deux Baptiste » associés mêlèrent comédie, musique, danse et chanson bachique dans une esthétique de la dépense et de l’excès qui nous semble bien lointaine dans notre modernité anémiée, esthétique qui faisait pourtant, en ce temps-là, l’agrément de la Cour et le bonheur de la ville.

Bouteille jolie

Qu’ils sont doux,

Bouteille jolie,

Qu’ils sont doux

Vos petits glouglous !

Mais mon sort feroit bien des jaloux,

Si vous étiez toujours remplie.

Ah ! bouteille, ma mie,

Pourquoi vous vuidez-vous ?

Le Médecin malgré lui, Acte I, scène 5

Chanson à boire

Buvons, chers amis, buvons !

Le temps qui fuit nous y convie :

Profitons de la vie

Autant que nous pouvons.



Quand on a passé l’onde noire,

Adieu le bon vin, nos amours.

Dépêchons-nous de boire ;

On ne boit pas toujours.



Laissons raisonner les sots

Sur le vrai bonheur de la vie ;

Notre philosophie

Le met parmi les pots.



Les biens, le savoir et la gloire,

N’ôtent point les soucis fâcheux ;

Et ce n’est qu’à bien boire

Que l’on peut être heureux.

Sus, sus ; du vin partout, versez, garçons, versez.

Versez, versez toujours, tant qu’on vous dise : Assez.

Le Bourgeois gentilhomme, Acte IV, scène 2

Le Tartuffe Price: 2,79 € 21 used & new available from 0,50 €

Le Bourgeois gentilhomme Price: 2,80 € 17 used & new available from 0,50 €

Le Médecin malgré lui Price: 2,99 € 78 used & new available from 0,12 €