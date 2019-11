Ce n’est pas un végétal, ni un champignon et ne lui dites surtout pas que c’est un animal, le blob est inclassable !

Au zoo de Vincennes il y a un nouveau pensionnaire qui me fait un peu peur.

Une chose à propos de laquelle je lis tout ce que je trouve depuis que j’en ai appris l’existence, il y a quelques années. Un « truc » ni animal ni végétal qui peut appartenir à l’un des 221 sexes de son espèce et qui est immortel !

On l’a à peu près tous déjà croisé, sans le savoir. Une masse jaune spongieuse accrochée aux bûches en décomposition dans les sous-bois. Longtemps, on a cru que c’était juste des moisissures visqueuses. On est en train de comprendre que ces dégoûtants macaronis au fromage, dont on ne sait pas très bien s’ils ont été renversés ou vomis, sont beaucoup plus intelligents qu’ils en ont l’air…

Tout commence au Texas quand une dame remarque dans son jardin amoureusement entretenu une sorte de cookie gluant, jaune pâle.

Elle pense à un champignon à « désherber », le massacre avec son râteau et disperse les morceaux sur le tas de fumier tout au fond du terrain. Mais deux jours plus tard, la « chose » s’e