Aymeric Caron: au diable l’écologie?

Après avoir créé en 2018 la REV (Révolution écologique pour le vivant) afin de tenter de concurrencer EELV qui, selon lui, prône « une écologie encore trop anthropocentrée », Aymeric Caron se rallie en 2022 à Jean-Luc Mélenchon et est élu député à Paris sous la bannière du NFP. Depuis, à l’instar des insoumis, le chantre de l’antispécisme se passionne plus pour le conflit israélo-palestinien que pour la défense de l’environnement et des « animaux non humains ».

Le député Aymeric Caron, que des esprits taquins surnomment le Chevalier Brocoli (1), s’est fait remarquer ces dernières années grâce à des propositions qualifiées d’audacieuses ou de totalement stupides, c’est selon. Après le “permis de voter” afin que « les citoyens incultes et irresponsables [n’aient plus] voix au chapitre », le sauvetage des mamans moustiques, différents projets de mesures écologistes, antispécistes et anticapitalistes (2) – reconnaissance du crime d’écocide, fin des élevages d’animaux et de la consommation de viande, interdiction de la chasse et de la pêche, instauration d’une fiscalité écologique « favorisant les comportements environnementaux vertueux », décroissance à tous les étages, etc. –, le député vient de proposer la création d’un crédit d’impôt pour les propriétaires de chiens et de chats. Représentative de l’écologie actuelle, l’agitation échevelée du député Caron est intrinsèquement dérisoire. D’aucuns apprécieraient qu’il se cantonne à cette activité insignifiante et risible. Ce n’est malheureusement pas le cas…

Pauvre Butte Montmartre !

Depuis le 7 octobre 2023, en effet, Aymeric Caron – député, est-il important de rappeler, de la 18ème circonscription de Paris, à cheval entre le 9ème et le 18ème arrondissement – est surtout et presque exclusivement préoccupé par la situation à Gaza. Les messages sur son compte X ne laissent planer aucun doute : la très grande majorité d’entre eux, consacrés non pas à la « cause environnementale » mais aux événements au Proche-Orient, accablent l’État israélien de tous les maux, y compris en relayant des informations mensongères, comme celle de Mehdi Hasan, journaliste britannique d’Al Jazeera English affirmant qu’Israël « cible les enfants de Gaza, leur tire une balle dans la tête et les assassine délibérément ». En mai dernier, Aymeric Caron avait invité tous les députés à venir voir un documentaire de son cru sur le quotidien des Gazaouis depuis le début des représailles israéliennes contre le Hamas. Mais les propos outranciers du député écolo ont, semble-t-il, rebuté la plupart des parlementaires : seuls quinze d’entre eux (dont huit LFI) sont allés voir le documentaire en question. Soupirs de consternation, grincements de dents ou rires étouffés accompagnent désormais chacune des interventions du député Caron dans l’hémicycle.

Petit retour en arrière. Le 14 mars, dans une école de cette partie du 18ème arrondissement dont il est député, une enseignante est menacée de mort par un élève de 10 ans réprimandé suite à des bagarres répétées dans la cour de récréation: « Sur le Coran de la Mecque, je vais ramener mes frères pour te décapiter ». Les élèves et les collègues de l’enseignante sont sous le choc. L’administration convoque la mère de l’enfant. Deux jours plus tard, l’inspection académique prévient cette dernière que, les faits reprochés étant avérés, son fils est envoyé dans une autre école. Surgit alors le député Caron. Celui-ci dénonce l’exclusion de l’élève. Il a mené, dit-il, sa propre enquête. Selon lui, cet élève n’a jamais prononcé de telles menaces et est vraisemblablement victime de « discriminations » en raison de ses origines. « Ce n’est pas parce qu’on est enseignant qu’on a forcément raison », assène-t-il devant des fonctionnaires de l’académie de Paris visiblement agacés par son arrogance. Cette anecdote renseigne sur les motivations et les manières de faire du député lorsqu’il s’agit de brosser dans le sens du poil un électorat particulier dans une circonscription qui a vu sa population changer totalement en l’espace de trente ans. Son affichage communautariste et pro-palestinien est un tract permanent en vue des prochaines élections.

Le député glane sur Twitter les messages anti-israéliens les plus virulents

Ni les mensonges, ni les approximations, ni les manipulations ne répugnent M. Caron. Après le viol à caractère antisémite d’une fillette de 12 ans par trois garçons mineurs à Courbevoie, le député, assez peu ému par ce « fait divers », avait dégainé sur son compte X un « crime raciste dont personne ne parle », celui d’une femme rom tuée par un chasseur quatre mois plus tôt. Le député a-t-il réellement été affecté par la mort tragique de cette femme ou a-t-il exploité ce drame pour minimiser un acte antisémite s’ajoutant aux centaines d’autres depuis le pogrom du 7-Octobre ? Chacun se fera son opinion. En tenant compte toutefois des faits suivants : quand il ne les écrit pas lui-même, le député parisien reposte sur son compte X les messages anti-israéliens les plus virulents glanés sur les réseaux sociaux : « Le sionisme est une maladie mentale », « La majorité des morts du 7-Octobre à la Rave Party Nova et dans les kibboutz sont le fait de l’armée israélienne qui a reçu l’ordre de tirer sur tout le monde »,etc. Depuis plusieurs mois, la plupart de ses propres messages sur X sont consacrés à une seule tâche: incriminer Israël.

M. Caron a été particulièrement productif ces trois derniers jours. Détournant le sens d’un tweet de Gilles-William Goldnadel et relayant les propos désastreux d’Emmanuel Macron, le député affirme que le gouvernement et l’armée israélienne sont « barbares ». Suite à la décision du Parlement israélien d’interdire les activités de l’UNRWA en Israël (l’implication de certains membres de cette organisation onusienne dans l’attaque terroriste du Hamas ayant été reconnue par l’ONU elle-même), il écrit, acharné : « Le gouvernement fasciste et génocidaire israélien, hors de contrôle, qui ne respecte plus aucune règle du droit international, doit être arrêté. Israël doit être mis au ban de la communauté internationale, toute coopération économique et militaire arrêtée, et un boycott doit être organisé. L’inaction-complicité de gouvernements comme le nôtre ne peut plus durer. » Il relaie ensuite avec enthousiasme l’information selon laquelle l’Afrique du Sud a déposé devant la CJI des « preuves du génocide en cours à Gaza ». Pour enfoncer le clou, il reposte un entretien donné à Thinkerview dans lequel il revisite à sa manière l’histoire de la création de l’État d’Israël et accable les pays occidentaux ne prenant pas fait et cause pour les Palestiniens en répétant bêtement le discours « décolonialiste » et anti-occidental des mouvements dits indigénistes et des organisations islamistes ou gauchistes : « Toute l’imposture occidentale est en train d’être dévoilée. J’ai été élevé dans cette idée que l’Occident, la France, ont porté les valeurs de la démocratie, des droits humains. Et puis en fait, quand tu plonges un peu dans l’histoire, tu te rends compte qu’en réalité l’Occident s’est surtout forgé sur la colonisation, l’asservissement, l’exploitation de ressources de territoires qui ne lui appartenaient pas. » Les députés LFI sont enchantés d’entendre Aymeric Caron reprendre sans discernement les propos de Françoise Vergès, Pascal Blanchard ou Houria Bouteldja. De son côté, Rima Hassan ne peut cacher un sourire carnassier.

Frénésie

D’autres représentants politiques, en revanche, à droite comme à gauche, trouvent la potion anti-occidentale et anti-israélienne concoctée par le député parisien par trop saumâtre. Nombreux sont ceux qui critiquent ses propos frénétiques sur Israël, sa façon d’éviter de parler également de la responsabilité du Hamas dans la mort de milliers de civils à Gaza. Aymeric Caron n’apprécie guère ces remarques et, plus grandiloquent que jamais, contre-attaque sur X : « De manière évidente Gaza a montré que non, nous n’appartenons pas à la même espèce humaine. Il y a des soutiens qui ne seront jamais pardonnés, car ils ont montré la pourriture dans l’âme de certaines personnes, parfois même dont on se croyait proches. » En plus de ses ex-relations politiques ou médiatiques, sont visés, sans surprise et sans originalité, les journalistes et chroniqueurs d’Europe 1 et de CNews, « cette chaîne de fachos » qui, selon lui, « insulte les partisans de la paix à Gaza ». Trouvant sans doute que cette attaque manquait de mordant, le député s’est lâché récemment en sous-entendant que Rachel Khan, chroniqueuse sur les médias honnis, tenait un discours génocidaire, et en comparant ses propos sur Europe 1 à ceux de la radio rwandaise dite des Mille Collines. Rachel Khan a porté plainte contre ce triste sire qui, soit dit en passant, n’attendait que ça pour briller auprès de son clan et de ses électeurs. Rapporter ses propos calamiteux aurait pu suffire à discréditer cet individu qui, au demeurant, confirme régulièrement l’aphorisme desprogien : « Il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile, plutôt que de parler et ne laisser aucun doute à ce sujet. »

Le député Caron est-il antisémite ? Vraisemblablement pas. Bêtement opportuniste, antisioniste de circonstance, prêt à tout pour se faire mousser et réélire ? Oui, sans aucun doute. Ce faisant, il alimente l’antisémitisme grandissant en France. L’écologiste exalté, manichéen, rousseauiste dans l’âme, adepte de la décroissance écolo-bobo et de la déconstruction écolo-woke, d’une brutalité artificielle, s’est mué, pour le plus grand plaisir des Frères musulmans et de leurs affidés, en un formidable dhimmi dont la soumission est à la hauteur de la stupidité calculatrice justifiant son engouement pour la « cause palestinienne ». Laquelle ne l’intéresse que parce qu’elle lui permet d’afficher sa « belle âme » et de faire le mariole avec ses camarades incultes qui croient manipuler les musulmans, ne se doutant pas qu’ils seront les dindons de la farce révolutionnaire qu’ils mijotent. En attendant l’accomplissement de leur mission – qui est de transformer la France en un Dar al-Islam – les imams et les musulmans les plus radicaux se régalent en lisant certains passages des œuvres du député écolo. Celui-ci, extrait d’Utopia XXI, les amuse particulièrement : « Les attaques terroristes ont fait officiellement 29376 morts dans le monde en 2015. La diarrhée tue près de 850 000 personnes par an en raison d’un mauvais réseau sanitaire. Cela signifie que la diarrhée tue quasiment trente fois plus que le terrorisme. Pourtant la diarrhée est un sujet absent des journaux. » Il y aurait beaucoup à dire sur cette divagation verdâtre et liquide. Mais la place nous manque. Pour conclure en restant au plus près des considérations dysentériques du député Caron, contentons-nous de signaler qu’un des derniers messages régurgités sur son compte X est une réflexion molle du journaliste du Monde ardemment pro-palestinien et furieusement anti-israélien, Benjamin Barthe, dénonçant, comme c’est curieux, un « génocide à Gaza ».

(1) Brocoli : légume insipide se caractérisant par sa couleur, de vert foncé à vert sauge – d’où le surnom du sieur Caron oscillant entre un antisionisme exacerbé et une écologie blafarde.

(2) Mesures cueillies sur le site du parti créé par le député Caron, REV (Révolution écologique pour le vivant).