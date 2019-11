Eté 1945. Alors que les peuples victorieux célèbrent le retour à la paix, un rideau de fer tombe entre ceux qui furent autrefois alliés… France 2 diffuse ce soir les premiers épisodes de la série « Apocalypse, la Guerre des mondes ». Entretien avec le documentaliste Daniel Costelle.

La série Apocalypse, conçue et réalisée dès 2009 par Isabelle Clarke et Daniel Costelle, connaît un succès international. Les 5 et 12 novembre, France 2 diffuse « La Guerre des mondes, 1945-1991 », qui comporte les épisodes consacrés à la guerre froide (1) . « La Guerre des mondes » restitue la réalité