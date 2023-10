Anne Hidalgo, reine Midas (Ça doit être culturel…)

Folie des glandeurs à la mairie de Paris. Les héritiers ont abandonné notre passé et notre culture, « comme un enfant déchire une rose » (Simone Weil). Sans racines, leurs aides de géants les empêchent de créer.

David Alphand, opposant municipal incisif, reproche à Anne Hidalgo qui Prométhée de faire des étincelles, d’avoir cramé la caisse, d’être une anti-Midas, de transformer en plomb l’or des Parisiens. Avec effronterie, un regard pareil à celui d’Amphitrite, la maire de Paris s’est en Mnémé les pinceaux dans les vidanges, le faux-semblant allusif, Goldfinger peut être : « Je n’ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous… vous faites ici ; ça doit être culturel, ça doit être culturel… ». Gloire aux homérides !

Qui veut Gagner des Millions ?



Midas est :

A – Un roi de la mythologie grecque

B – Une enseigne de garage automobile



Devinez la réponse d'#AnneHidalgo…#saccagelaculture#ConseildeParis pic.twitter.com/bXmo5hWHXU — Changer Paris (@GpeChangerParis) October 4, 2023

La cigale, les surmulots et les pigeons

La parole est à la défiance. Place de l’Hôtel de ville, dans son caravansérail, Barbamama couve une famille nombreuse de 55 000 employés (un agent pour 39 habitants, un pour 95 à Rome, un pour 107 à Londres). Barbicyclette, Barbouille, Barbablabla, des Esméralda diversocrates, écolâtres déconstruits, Médée intersectionnelles, toréros de la vertu, tissent le « vivre ensemble », servent de la Pata Negra végétarienne, des paellas royales d’apories bienveillantes aux encornets bio. « L’homme est bon mais le veau est meilleur » (Brecht).

Pour changer la vie, « faire commun », partout fleurissent des lieux pacifiés et multi-usages, ateliers citoyens Futurs vivants, belles histoires du Père et de la Mère Castor. Dans les jardins partagés, en Boétie, les mains dans le compost, des Dryades plantent des bulbes, signent des chartes Main verte : Du Parc, Chantsmêlés et écobuage. La même ardeur les brûle et leur désir s’accroît quand l’effet se recule. « Les berges sont à vous ». Rien n’est trop beau quand il s’agit de grandeur. « L’eau pure fait des goitreux ; les idées pures font des crétins » (Miguel de Unamuno).

Dans une roue de fromage qui pèse 10 milliards d’euros (le budget de la mairie), impossible d’échapper à quelques couacs et carabistouilles : mouvement #SaccageParis, embouteillages de surmulots, amoncellement de Vélib et seringues usagées à proximité des salles de consommation « Crack, boum, hue ». Le Parquet national financier s’intéresse à la Tour Triangle, Jean-Louis Missika, certains contrats passés par le Comité d’organisation des JO. Para mis amigos, todo ; para los otros, la ley.

De 2014 à 2023, la dette municipale est passée de 3,4 à 8 milliards d’euros. Plus le moindre Peso, petit morceau de vermisseau dans le tonneau des Danaïdes. La Cour des comptes parle d’artifices comptables. Pour éviter une mise sous tutelle : la gabelle, la taille, l’impôt sur les épices… Anne Hidalgo de la Manche a pris le taureau par les cornes, les oreilles (du roi Midas) et la queue : augmentation de 52% de la taxe foncière cette année !

La folie des glandeurs

« Eh ben en tout cas, on va pas moisir ici, j’ai un plan pour tous nous évader : nous rentrons à Madrid, nous conspirons, le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi, je l’épouse et me voilà reine ! » (Don Salluste, de Funès). Commandeur de l’ordre d’Isabelle la Catholique, Ruban d’or de l’ordre du Soleil levant (Japon), Commandeur de l’ordre royal de l’Étoile polaire (Suède), parée pour les JO, inspirée par Jaurès et Dolores Ibárruri, fille naturelle de Martine Aubry et Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo ne manque ni d’assise, ni d’ambition. Son sens politique est plus discutable. Elle flingue Ségolène Royal et appelle à voter pour Dominique Strauss-Kahn en 2006, manque parfois de rondeur, clive. François Hollande lui reproche sa violence et sa bêtise. Molti nemici, molto onore. L’aventure, c’est l’aventure.

En 2022, intoxiquée par la langue de bois, un positionnement attrape flou, social-démocrate (sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part), Anne Hidalgo se livre en aveugle au destin qui l’entraine. « Avec cette force chaleureuse qui m’entoure, humblement, consciente de la gravité de cet instant et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies » (…ce que je sais le mieux, c’est mon commencement…), elle se jette à l’eau et coule à pic : 1,7 %. Cria cuervos… Il doit y avoir moyen de faire mieux. Perrette et le pot aux roses qui se rêvait Anne de France (dame de Beaujeu), Marie-Anne de Neubourg (reine d’Espagne), se retrouve doña Juana, duègne desdichada pour les municipales de 2026. Anne Hidalgo saura rebondir, c’est une guerrière. « L’espace politique d’une ville-monde comme Paris comble plus que toutes les ambitions de la Terre ».

Cinquante nuances de rose Ronsard

« Comme Jack Lang, je veux que la culture soit un dialogue à mille voix… la mettre au cœur du pacte républicain… J’ai un attachement fort à la langue française, aux monuments classiques et aussi contemporains de notre littérature ». Anne of Green Bubbles aime Modiano et Monet, Cézanne et Césaire. Elle adore Janis Joplin et la chanson française lui « parle beaucoup ». Faut-il privilégier la culture divertissante pour chacun, ou le divertissement culturel pour tous ? Dans les courants d’air, on s’enrhume vite.

Le mélange du gratin et des nouilles est compliqué. Le peuple a beaucoup déçu les artistes et intellectuels éclairés. Phaéthon, incapable de maîtriser la course du quadrige solaire, meurt foudroyé après avoir tout embras.sé. La douleur de ses sœurs est infinie. Les héliades métamorphosées en peuplier pleurent des larmes d’ambre dans l’O.vide. La cire, les plumes d’I.care et des icariens ont fondu au Soleil. Que deviennent toutes les larmes qu’on ne verse pas, se demandait Jules Renard ?

La Gauche des chemins Clymène nulle part se réfugie dans les palinodies, pétitions de grands principes, promesses des limbes. Vestale historique des temples de l’éducation, des arts, de la Culture, elle a sombré dans les simulacres de pourtousisme égalitaire. Les Héritiers ont dilapidé l’héritage de la rhétorique, de l’acutezza, le desengaño picaresque. Sans racines, leurs aides de géants les empêchent de créer. La paideia n’est plus. L’idéal éducatif grec visait l’excellence et l’élévation spirituelle des citoyens par la transmission d’une culture humaniste, de la liberté et de la noblesse. Nous avons abandonné notre passé et notre culture, « comme un enfant déchire une rose » (Simone Weil).

Anne Hidalgo a certainement entendu parler de Cassandre, « semblable à l’Aphrodite d’or », la sœur de Pâris. Maudite par Apollon, violée par Ajax, assassinée par Clytemnestre, la princesse troyenne paie cher ses pouvoirs divinatoires. La mignonne Cassandre Salviati, égérie de Ronsard, inspira au poète une ode restée célèbre.

« Il ne faut pas avoir peur des gens méchants, Mademoiselle, ce sont de pauvres diables comme les autres. Les imbéciles seuls sont vraiment redoutables » (Jean Anouilh).