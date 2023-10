Punaises de lit: charivari contre Pascal Praud

Elisabeth Lévy revient sur les propos de Pascal Praud sur les punaises de lit et l’immigration, dans son émission sur CNews, à laquelle elle participe. Des députés ont saisi l’Arcom pour le faire taire.

Si je vous parle ce matin de la polémique autour de l’émission de Pascal Praud qui a animé le weekend, ce n’est pas pour prendre la défense d’un copain ou d’un supérieur, mais parce qu’il s’agit d’un exemple archétypal des procès en sorcellerie dont la multiplication rend le débat public impossible et le climat irrespirable.

Je saisis l @Arcom_fr . Ces propos sont d'un racisme évident. La prétendue prudence de P. Praud ne cache pas le souvenir de Maurras qui affirmait "l’effroyable vermine des Juifs d’Orient, apporte les poux, la peste, le typhus". Ignoble. https://t.co/bXKhyp1zpo — Aurélien Saintoul (@A_Saintoul) September 29, 2023

Pascal Praud n’a rien affirmé, il a demandé à son invité, expert es punaises de lit, s’il y avait un rapport entre leur prolifération et la présence de migrants dont beaucoup vivent dans des conditions d’hygiène insalubres.

Un lynchage

Tempête sur les réseaux sociaux ! Les punaises de la sacristie progressiste se déchaînent, mais aussi les Nupistes et des macronistes. Plus une palanquée de journalistes toujours aux taquets pour exhiber leur belle âme ! « Racisme rance », « propos sordides »… « Praud est maurrassien » à les entendre, voire plus, puisqu’il est accusé de parler comme les nazis qui accusaient les Juifs de propager le typhus. Je suis partout est de retour, délire le député « Renaissance » Christopher Weissberg, qui compare donc CNews au torchon collaborationniste. Comme pour tous ces Jean Moulin d’opérette, la délation est un devoir citoyen, ils se rengorgent évidemment d’avoir saisi l’Arcom.

On a le droit de critiquer Pascal Praud, évidemment, mais il ne s’agit pas là de critiques ; il s’agit d’un lynchage où la sottise se conjugue à la volonté de nuire. Praud a posé une question. Donc, tous ces gens qui se targuent par ailleurs d’être sans tabou nous font un aveu: certaines questions sont interdites. L’immigration dans son ensemble doit être soustraite au débat.

Le succès de CNews étonne

Certes, j’en conviens, l’évocation de questions corporelles peut nous sembler gênante. Mais c’est aussi une question de santé publique. Il est évident que les migrations favorisent la circulation des virus et des parasites. Affirmer cela ne traduit aucun jugement moral sur les personnes. La grande entomologiste Mathilde Panot, elle, décrète qu’il n’y a aucun lien entre hygiène et punaises de lit. Peut-être, mais la zone d’attente de Roissy est infestée de ces punaises, comme l’était il y a quelques années un camp de migrants à Nantes.

Coïncidence, dans ce tumulte, Le Parisien dimanche publiait hier deux pages sur les performances de CNews et de Praud, lequel bat quotidiennement BFMTV. On y apprend qu’au gouvernement, malgré les vapeurs de Rima Abdul Malak, beaucoup regardent CNews parce qu’elle soulève de vrais sujets. Le ressort de ce succès, c’est que c’est une chaîne qui parle aux gens ordinaires, ne méprise pas leurs problèmes et traite de questions que le service public préfère souvent minimiser (la sécurité, l’immigration, l’islamisation…). De plus, CNews ne donne pas de leçons de maintien, et ne dit pas aux gens qu’ils ne vivent pas ce qu’ils vivent. C’est la véritable raison de la haine que certains vouent à Praud et à CNews: remettre en cause le magistère moral que la gauche culturelle s’était indûment auto-décernée.

