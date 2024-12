Anastasia Colosimo: plus couillue que ses délateurs

La conseillère de Macron, fille de l’éditeur bien connu Jean-François Colosimo, se voit reprocher des propos vulgaires. Des journaux sérieux vont jusqu’à l’accuser d’outrage sexiste et de menaces. Les journalistes sont décidément des êtres bien sensibles…

Au cœur d’une actualité internationale surchargée, certains médias ont réussi à trouver le temps de s’intéresser au langage fleuri de la « conseillère presse internationale » d’Emmanuel Macron.

Ils ont même littéralement inventé un « Colosimogate », pour quelques tournures de phrase légèrement grossières tenues dans un contexte privé. Un petit bout de femme à lunettes rondes à double foyer est devenu, en un instant, le symbole d’une macronie arrogante et déconnectée, voire des méthodes fascistes que l’Élysée emploierait contre d’humbles et toujours courtois journalistes.

Solidarité avec les confrères de la presse présidentielle @APresidentielle.

Une conseillère du président, la talentueuse et tempétueuse Anastasia Colosimo, leur aurait dit « couilles » et « queue ». La coquine aurait même menacé de faire je ne sais plus quoi des unes ou de… — Elisabeth Lévy (@ELevyCauseur) December 3, 2024

Une histoire sans queue ni tête

Des messages dégradants et méchants, constituant un harcèlement caractérisé, ont depuis visé Anastasia Colosimo sur les réseaux sociaux. L’essayiste qui aurait dit, oh malheur, avoir envisagé de voter pour Marine Le Pen en 2017, travaille depuis janvier 2023 avec Emmanuel Macron. Âgée de 34 ans, elle est chargée de traduire les positions de l’Élysée sur les grands enjeux internationaux, enjeux ô combien nombreux. Une tâche peu évidente tant ces questions font l’objet d’une constante désinformation mais aussi de multiples incompréhensions. De quoi susciter quelques inimitiés, et quelques disputes, assurément. Normal. Mais, la profession de journaliste compte de nombreuses petites natures que les méthodes de Mademoiselle Colosimo « choquent ».

Comme souvent dans ce genre d’histoires complaisamment relayées par les médias, nous sommes sûrement face à un cas de rivalité personnelle. Un petit peu comme si un conflit entre collègues de bureau vous concernant faisait la une des actualités ! Mademoiselle serait « sexiste » et « menaçante ». Elle aurait notamment dit à un journaliste : « Tu dois avoir une grosse queue d’homme courageux, j’aimerais bien la voir, la sentir, la toucher ». Le pauvre, sûrement traumatisé par cette réplique, s’est empressé de rapporter tout ça au Nouvel Obs. Répondre directement et en personne à l’essayiste au service du président de la République ? Cela demandait vraisemblablement trop de caractère. Au point qu’on doute maintenant de la taille de la queue que l’infortuné cache finalement dans son pantalon… De nos jours, il est apparemment devenu impossible de se défendre soi-même d’une attaque – même verbale. Nous sommes tellement lyophilisés, que la moindre offense ne peut se régler que par des plaintes devant le tribunal médiatique, des fuites savamment orchestrées sur les réseaux sociaux ou des jérémiades à la direction des ressources humaines.

Culture du viol

Quant au contexte exact dans lequel ces phrases ont été prononcées, nous n’en saurons évidemment rien. Il a été décrété que tout cela était totalement gratuit et à prendre au premier degré. Car, comme le rapporte Le Nouvel Obs, le père de cette machiste en jupons est Jean-François Colosimo, lequel est « lui-même connu pour ses intérêts rapprochés avec le journal Valeurs Actuelles ». Brrr… On se demande bien ce que peut signifier cette culpabilité par association. Les journalistes de gauche auraient-ils un mur des cons dans leur salon, sur lesquels ils lancent des fléchettes ?

Personnellement, si tout ce qu’on en dit est vrai, je la trouve plutôt marrante, cette Anastasia Colosimo. Qu’une fille de son âge puisse balancer à un prêtre du catéchisme cathodique « Tu fais de la merde et tu pisses autour » a son petit fumet séduisant de bar PMU des années 80. On l’imagine nerveuse, façon petite dure en tailleur noir un peu froissé, s’emportant après les chroniqueurs de BFM TV un pastis à la main. Que la communicante nous secoue tous ces fourbes, ça ne peut pas leur faire de mal ! Les Français n’en peuvent plus des faux self, des discours lisses et des hypocrites. Qui adopte toujours un comportement parfaitement approprié dans un cadre privé et / ou professionnel ? Qui ne lâche jamais un « connard » à un enquiquineur ? Toute personne saine et normalement constituée devrait toujours préférer une franche insulte en face-à-face à des calomnies dans le dos. Un peu de vérité, un peu de drôlerie voire un peu de vulgarité ne fait pas de mal. De plus, admettez qu’Anastasia Colosimo fait tout cela avec une certaine inventivité !

Dans le journal Le Monde, on apprenait aussi récemment qu’Emmanuel Macron aime chantonner du Michel Sardou dans les couloirs de l’Élysée. De quoi faire dire à Edwy Plenel que le président de la République serait nostalgique du « bon temps des colonies » et défenseur de la culture du viol, puisqu’il est bien connu que le narrateur des Villes de Solitude se confond avec l’interprète Sardou. Alexis Corbière, qui comme Le Nouvel Obs ou Le Monde se situe à gauche de l’échiquier politique, et qui adore le chanteur, a dû être heureux d’apprendre qu’il défendait le droit au viol !