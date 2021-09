Amanda Lear et Michel Fau, un duel au sommet

Amanda Lear et Michel Fau réunis pour incarner Joan Crawford et Bette Davis, vous en rêviez ? Ce sera chose faite à partir du 11 septembre au Théâtre de la porte Saint-Martin !

Ça parle d’Amanda et de moi en fait !

Dans sa pièce, l’auteur et réalisateur Jean Marbœuf raconte les coulisses du film culte Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?. Fau ne pouvait rêver mieux à jouer et mettre en scène.

« Ces deux vieilles stars, leur guerre sur le tournage, l’enfer du crêpage de chignon de ces deux monstres sublimes, cette férocité hilarante, cela me bouleverse », confie-t-il. Michel Fau a une réelle passion pour ces deux actrices et notamment pour ce moment de leur carrière où, étant has been, elles font leur retour à l’écran dans des films à la limite du mauvais goût. Et puis, faire un spectacle avec l’icône Amanda Lear, Fau en rêvait depuis longtemps. Quant à ce thème, le théâtre dans le théâtre, le comédien adore ça : « Ce spectacle parle de ces deux actrices mythiques, du cinéma américain des années 1960, des acteurs, de l’absurdité et de la folie de ce métier, de la solitude désespérée… Ça parle d’Amanda et de moi en fait ! »

Comme souvent avec Michel Fau, on risque de se retrouver face à un ovni excessif, flamboyant, baroque et décadent… et drôle toujours, méchamment drôle !

Pour échapper à la grisaille du quotidien et vous vautrer dans le glamour le plus cauchemardesque, il vous sera donc possible de vous réfugier au Théâtre de la porte Saint-Martin !

Qu’est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crowford ?

Au Théâtre de la porte Saint-Martin du 11 septembre au 24 octobre 2021. Dimanche, lundi et mardi à 20 h. Réservation en ligne sur www.portestmartin.com ou par tél. : 01 42 08 00 32.

