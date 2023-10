Machiavel aux commandes

La pièce de théâtre Piège pour un homme seul, de Robert Thomas (1927-1989), se joue actuellement à La Michodière, dans une mise en scène signée Michel Fau. Réjouissant!

Créée pour la première fois en 1960, aux Bouffes Parisiens, cette comédie policière connut un succès immédiat. La télévision s’en empara à deux reprises. Tout d’abord, ce fut Honeymoon with a stranger, en 1969, avec la resplendissante Janet Leigh, puis One of my wives is missing, en 1976. Alfred Hitchcock, le métaphysicien du cinéma, en racheta les droits, car l’intrigue correspondait à l’image qu’il se faisait de la précarité de l’homme face à l’adversité. Mais le maître disparut avant de pouvoir finaliser l’adaptation.

Pas le temps de souffler

De quoi parle la pièce riche en rebondissements et écrite avec la fluidité qu’impose le théâtre ? Daniel Corban est marié depuis trois mois. Il aime sa femme mais il y a déjà des tensions dans le couple. Lors d’une dispute, la femme fugue. Elle ne revient pas. Corban prévient la police et un commissaire de police atrabilaire et pointilleux mène l’enquête. Dans un chalet près de Chamonix, l’époux attend, se calmant les nerfs en buvant du Cognac. L’abbé Maximin, qui ressemble davantage à un catcheur qu’à un homme de Dieu, nouveau dans la paroisse, finit par ramener l’épouse contrariée. L’inspecteur va clore son enquête. Mais le mari ne reconnaît pas sa femme. Tandis que l’épouse reconnaît son mari. Qui dit vrai, qui ment ? Le spectateur hésite à prendre parti pour l’un des deux protagonistes. Parfois, il change d’avis. Le curé semble suspect, la femme connaît pourtant par cœur les détails de son mariage. Corban, quant à lui, se défend si mal… Malgré sa bonne bouille, on décèle dans son regard une certaine déraison. Il est dépressif, agité, un peu alcoolique sur les bords.

A lire aussi, Emmanuel Tresmontant: Giuliano Sperandio, gardien de la table française

La folie Fau

Corban est-il une victime ou est-ce un dangereux psychopathe qui mérite la camisole chimique ? De quel côté est la manipulation ? Michel Fau (Daniel Corban) donne au personnage cette dimension ambiguë qui rend perplexe le spectateur. Il est tantôt énervant, tantôt touchant. Parfois ses yeux ronds et noirs nous font penser à ceux de Michel Serrault dans le rôle du docteur Petiot (le film de Christian de Chalonge). La mise en scène est efficace, il n’y a jamais de temps mort, ce qui nous empêche de réfléchir et d’échafauder une hypothèse crédible.

Un conseil : laissez-vous emporter par la folie Fau, elle vous conduira à la vérité.

Piège pour un homme seul, de Robert Thomas, au Théâtre de La Michodière, mise en scène Michel Fau, avec Michel Fau, Régis Laspalès et Caterina Murino, à l’affiche jusqu’au 30 décembre 2023.

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email