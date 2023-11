Affaire Guillaume Meurice: aujourd’hui, on doit se contenter de peu!

Le comique de France inter Guillaume Meurice a été opportunément critiqué par sa directrice, Adèle Van Reeth (à droite, sur notre photo), suite à ses propos douteux, et c’est heureux. Il faut s’en contenter, alors que d’autres manifestations plus déplorables de la détestation d’Israël ou des juifs sont constatées dans le pays.

Ce billet ne va pas briller par l’optimisme ni respirer la joie de vivre mais dans ce monde fou, qui pourrait faire la fine bouche et, au prétexte que les enthousiasmes nous sont interdits, ne pas égrener quelques petites joies ? Dans un univers qui, en France comme ailleurs, porte plus au désespoir qu’à l’allégresse, on me pardonnera donc, au risque de cultiver le minimalisme, de me satisfaire de presque rien, de piécettes susceptibles de redonner un peu le moral. Kylian Mbappé a heureusement fait oublier ses bêtises angéliques sur la mort de Nahel avec son extrême et discrète générosité pour les enfants dont il est l’idole, notamment avec l’association Premiers de cordée. On peut discuter la pertinence de sa phrase – « Mes erreurs guident les jeunes autant que mes succès »[1] – mais on voit bien ce qu’il veut signifier.

Justification vaniteuse

À la suite de l’insulte antisémite proférée sur France Inter par Guillaume Meurice – Benyamin Netanyahou, « une sorte de nazi sans prépuce »[2] – et de sa justification vaniteuse selon laquelle il s’inscrirait dans la lignée de Georges Brassens, bien avant que la plainte portée contre lui aboutisse peut-être à une condamnation, il convient de saluer la critique formulée par la directrice de cette radio, Adèle Van Reeth. Elle a exprimé plus que son malaise face à cette ignominie verbale alors que le pogrom du 7 octobre était encore dans toutes les têtes, les douleurs et les mémoires. Il n’y aurait pas lieu de se féliciter de cette réaction directoriale si nous n’avions pas été habitués depuis des années à une totale passivité, sur ce plan, de la hiérarchie de Radio France et de France Inter. Je ne sais pas si Adèle Van Reeth, qui a déjà déplacé au dimanche soir la bande de Charline Vanhoenacker, ira jusqu’à une sanction disciplinaire mais peu importe au fond : quelque chose a bougé, pour une fois, dans la radio publique ; et c’est bon.

Guillaume Meurice a refusé de s’excuser mais a heureusement trouvé le prétexte d’une dénonciation par un député RN[3] pour se retrouver sur un terrain qu’il affectionne mais qui n’a rien à voir avec la « saleté » qu’il a proférée : un parti créé « par les SS » n’aurait pas droit de critiquer son « une sorte de nazi sans prépuce ». Adèle Van Reeth a clos ce débat en ajoutant ceci qui est limpide : « pour beaucoup, une limite a été franchie: non pas celle du droit, qu’il reste à établir, mais celle du respect et de la dignité ».

Une jeunesse inquiétante, Mélenchon contesté à gauche

Les propos antisémites tenus dans le métro par un groupe de tout jeunes, ont entraîné l’ouverture d’une enquête et scandalisé. Il s’agit moins à mon sens d’un « antisémitisme décomplexé » – qui, parmi eux, avait la moindre culture historique ? – que d’une provocation suprême cherchant à choquer par ce qui aujourd’hui est le péché capital : l’antisémitisme, le racisme et le nazisme. Moins un acte politique qu’une pochade collective très saumâtre !

En tout cas elle a été prise au tragique et c’est tant mieux. Avec, il est vrai, en plus, la multitude des propos et actes antisémites que l’horreur du 7 octobre, selon une logique odieuse et épouvantablement contagieuse, a engendrés. La barbarie plus comme excitant que tel un absolu repoussoir !

En abordant un thème politique, il me semble que le citoyen que je suis, quoi qu’il pense par ailleurs, est fondé à se réjouir quand il constate le délitement de la Nupes et surtout que, les langues se déliant et la crainte se dissipant, Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus contesté. Non pas seulement comme hier pour ses excès, ses fureurs et un pouvoir personnel longtemps indiscuté mais pour ce que, depuis quelque temps, il a de profondément négatif à l’égard de son propre camp. Comme s’il n’était animé que par une unique obsession : avoir tort contre tous et s’en faire une gloire. On n’a jamais attaché assez d’importance à la trajectoire jusqu’au-boutiste d’un Mélenchon acharné à faire oublier, par ses délires extrémistes, le traditionnel militant mitterrandien sénateur et secrétaire d’Etat qu’il a été. Le retour des gauches « irréconciliables » est une excellente nouvelle et comment ne pas apprécier à sa juste valeur cette affirmation de Pierre Jouvet, secrétaire national du PS en charge des élections : « Mélenchon apparaît comme une personnalité plus effrayante que Le Pen »[4].

J’ai conscience d’offrir peu de grain à moudre à ceux qui rêveraient de grands espaces et de belles exaltations mais acceptons qu’en cette période, ce soit déjà beaucoup que le moindre mal, à défaut d’un bien plus stimulant.

