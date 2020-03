View this post on Instagram

« Vive la pédophilie, Bravo la pédophilie »… Adèle Haenel a laissé éclater sa colère en quittant la cérémonie des César ce soir salle Pleyel, furieuse de la remise de deux César à Roman Polanski pour son film « J’accuse ». Images: @smithreporter —- #césar2020 @adelehaenel #adèlehaenel