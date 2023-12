Zineb marchera-t-elle pour Gaza?

Le parti pris propalestinien de cette opposante à l’islamisme en a surpris plus d’un. Hier, Valérie Pécresse a annoncé retirer le prix Simone Veil remis en 2019 à la militante: « Ses récentes déclarations quant aux tragiques événements survenus en Israël et dans les territoires palestiniens depuis le 7 octobre – dont son retweet d’un parallèle entre Auschwitz et la riposte israélienne contre les terroristes du Hamas à Gaza- sont outrancières et choquantes » a expliqué la présidente de la Région Ile-de-France.

Sur Twitter, le profil de l’influenceuse et ex-Charlie Hebdo Zineb El Rhazoui est désormais illustré par le drapeau palestinien. Depuis le 13 novembre, celle qui était jusqu’alors connue comme une passionaria de la laïcité, menacée par les islamistes, consacre l’intégralité de ses messages à soutenir la cause arabe, à dénoncer un « nettoyage ethnique » qui serait en cours depuis soixante-quinze ans. Elle va jusqu’à partager les messages des députés LFI « pro-pal » les plus en pointe, comme Antoine Léaumant ou David Guiraud ! C’est qu’après avoir laissé son compte Twitter « en jachère pendant des mois », Zineb affirme « ne plus arriver à se taire », qu’il en irait de « sa conscience et de son devoir d’être humain ».

Elle se révolte qu’il y ait eu – mais ce sont là des chiffres du Hamas – plus de morts à Gaza en un mois qu’en Ukraine pendant un an, et ne reconnaît plus ses anciens amis. Commençant modestement certaines de ses missives par « Bonjour humanité », réclamant ardemment un cessez-le-feu, elle se dit « extrêmement triste de voir des gens qu’elle estime s’indigner à juste titre du massacre du 7 octobre en Israël, et justifier que l’on tue de façon arbitraire et disproportionnée dix fois plus de vies humaines à Gaza. Une vie ne vaut-elle pas une vie ? »

Qui sont ces « gens » qu’elle accuse ? On peut se demander si Macron n’en fait pas partie, lui qui dans un premier temps était accommodant avec Israël, lui qui l’a humiliée en lui faisant miroiter le temps d’une réélection la dixième circo des Français de l’étranger – comprenant Dubaï où elle vit avec son richissime mari. Si elle prend encore plus de distances par rapport à Macron, dont elle a soutenu la candidature en 2022 (malgré le fait qu’il trouve « beau » le spectacle d’une femme « voilée et féministe » à Strasbourg pendant l’entre-deux-tours), ce n’est pas pour se rapprocher des droitards qui auraient voulu enrôler la pourfendeuse de l’islamisme dans leur lutte contre l’immigration musulmane. Reste à savoir quel accueil serait réservé à Zineb dans une marche pour Gaza. D’autant qu’y figurent en nombre les LFI, dont le grand mufti Mélenchon s’affirme un peu plus chaque jour comme un « accélérationniste » de cette communautarisation de la France qu’elle avait longtemps combattue.