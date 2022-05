[Vos années Causeur] Famille je vous hais. Un peu

Tout comme Jean-Philippe Rameau, notre chroniqueuse a un neveu.

– Alors, comme ça tu écris dans Closer. Tu fais dans le people maintenant ?

– Pas Closer, Causeur !

– Ah, le magazine féministe hype, chic et de bon goût. Tu ne te refuses rien.

– Non, celui-là, c’est Causette. Causeur, je te dis.

– Rassure-moi, pas dans ce canard d’extrême-droite patronné par la furie de chez Praud.

– Si, exactement. Et, la furie en question non seulement parle mais écrit aussi. Et, fort intelligemment.

– Peut-être, je n’ai jamais rien lu d’elle. Mais toi là-dedans, tu parles de quoi ?

– De tout, de rien, de toi, de tes cousines, de nos tantes, de nos vies, de la vie, de la mort aussi.

Déjeuner pascal, échange amical avec l’un de mes neveux préférés. Ouvert, inclusif, tolérant, charmant, ce dernier n’est ni arrogant, ni tête à claques. Mais, personne n’est parfait, il professe, sur pas mal de sujets, des idées très, très proches de celles de la bolchosphère.

Surtout en ce qui concerne les 3B : le beau, le bien, le bon.

A lire aussi, Marcel Gauchet : Résister à l’intimidation

Comme à chaque rencontre, nous remettons amicalement le couvert et la jouons Huttington vs Fukuyama. Avec, forcément, des outils de plus en plus affûtés et à l’aune de nos intérêts respectifs, bien entendu.

Après le coquet incipit sur mes activités littéraires, il attaque fort. Aujourd’hui, c’est tous voiles dehors. Le grand remplacement par le vêtement, c’est dans ma tête. Pas étonnant que j’écrive dans Causeur. D’après lui, il n’y a aucun « choc de civilisation ». Le string finira bien par l’emporter tranquillement sur le voile, le féminisme sur le machisme, la liberté sur la contrainte et ce sera « la fin de l’histoire». Dans une démocratie apaisée et bienveillante, quand on se sera débarrassé des fachos, tout le monde vivra heureux et n’aura pas trop d’enfants. Ceux-ci seront joliment créolisés et vivront dans le respect les uns des autres.

Le pire, c’est qu’il a l’air de penser vraiment ce qu’il dit. Ce n’est pas juste pour m’embêter.

Je tente la rigolade. Sans doute, dans son futur, les femmes en string seront-elles autorisées à porter leurs culottes favorites sous leur niqab ! Mais, il n’a pas l’air d’être au courant du succès fulgurant de la mode modeste et pudique. Ou n’a pas envie de savoir.

Bref, dur, dur d’essayer d’éveiller un éveillé.

– Tu dramatises !

– Enlève tes lunettes roses !

Et pour finir en beauté, affectueusement condescendant :

– Allez, c’est promis, je ferai un effort, je vais essayer de lire tes articles.

– Et ceux des autres contributeurs ?

– Ne m’en demande pas trop quand même.

Ite missa est.

23 Partages Partagez Print Email

23 Partages Partagez Print Email