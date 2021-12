La semaine de Causeur revient sur les articles les plus consultés sur le site Causeur.fr durant la semaine écoulée. Notre Directeur adjoint de la rédaction Jeremy Stubbs commente et analyse.

Cette semaine, spécial super-héros !

#4

Est-ce un oiseau? Est-ce un avion?

Non c’est Sup… ah non c’est Éric Zemmour.

C’est dans une vidéo qui a déjà totalisé 2 millions et demi de visionnages sur YouTube, qu’Éric Zemmour vient d’annoncer qu’il est candidat à la présidentielle. Maintenant officiellement en campagne, il espère se relancer. Son objectif : être le candidat qui incarne la continuité historique dans un pays qui est – selon lui – catholique de racines gréco-latines. Loin de vouloir exclure ceux qui n’incarnent pas d’emblée cette culture, il prône l’assimilation totale des étrangers qui s’installent en France.

Eric Zemmour c’est Super-Assimilateur!

#3

On sait qu’Eric Zemmour a cherché à présenter le régime de Vichy sous une lumière plus nuancée. Causeur a interrogé un des universitaires dont les travaux ont nourri sa réflexion.

Historien de la Shoah et rabbin du mouvement Conservative, Alain Michel a publié en 2012 Vichy et la Shoah : enquête sur le paradoxe français, une étude qui soutient que ce régime désirait protéger tous les Français, dont les Juifs. Largement ignoré des autres médias, Alain Michel s’est confié à Gil Mihaely. Selon lui, « la seule erreur de Zemmour, c’est quand il dit « Pétain a sauvé les juifs de France », c’est inexact. Ce n’est pas Pétain, c’est Laval, aidé par Bousquet. »

#2

Revenons à nos super-héros aux pouvoirs extraordinaires : l’équipe des Avengers anti-Réac font quotidiennement des efforts surhumains pour sauver l’humanité des méchants droitards.

La compagnie de production derrière l’émission de “Quotidien avec Yann Barthès”, autrement dit, Super-Progressiste, a proposé une soirée documentaire sur TMC sous le titre « Les nouveaux réacs attaquent. » Les caméras de cette équipe sont allées à la rencontre de tous ces jeunes qui ont 20 ans, arborent des baskets tendance… et sont fans de Zemmour. Ingrid Riocreux a décortiqué cette œuvre prétendument de salut public qui, de manière parfaitement contestable, met sur le même plan des pratiques traditionnelles du militantisme comme le collage d’affiches ou le tractage, et des stupidités idéologiquement peu fructueuses, comme les singeries de youtubeurs ou de tiktokeurs. L’émission ignore superbement le fait que les jeunes identitaires sont le symptôme le plus visible d’une allergie assez répandue à cette moraline nauséeuse servie comme un discours obligé depuis quelques décennies.

Oui, les Super-Anti-Réacs arrivent toujours à écraser toutes les opinions divergentes, les faisant exister dans les médias uniquement pour les frapper d’interdit.

#1

Peut-on être à la fois membre d’un gouvernement et super-héros ? On a longtemps cru la chose impossible, mais le ministre de l’Intérieur vient de démontrer le contraire.

Après la controverse au sujet de la promotion des nouveaux pronoms non-binaires comme « iel » ou « iels », une autre innovation linguistique vient de faire son apparition dans un communiqué de presse en provenance de la place Beauvau. Annonçant que le premier « Prix de la laïcité de la République française », mis en place par Marlène Schiappa afin de récompenser des projets faisant promotion de la laïcité, sera remis le 9 décembre, le texte officiel a noté que ce prix était « marrainé par l’écrivaine Rachel Khan. »

Ouf ! Sauvé de justesse. Si l’on avait écrit « parrainé », le patriarcat, cet empire du mal, aurait pu crier victoire. M. Darmanin, c’est Super-Néologisateur!