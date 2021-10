La semaine de Causeur revient sur les articles les plus consultés sur le site Causeur.fr durant la semaine écoulée. Notre Directeur adjoint de la rédaction Jeremy Stubbs commente et analyse.

Cette semaine, spécial prénoms !

#4

Que vous inspire le prénom, « Éric » ?

Oui « Éric » !

Dérivé de deux mots en vieux norrois – oui, vieux norrois – il veut dire quelque chose comme « chef unique », ou « leader suprême ».

Y a-t-il quelque chose de prophétique dans ce prénom ?

Pour l’instant, le Zemmour prénommé Éric n’est pas encore candidat aux plus hautes fonctions, mais dans son nouveau bestseller, La France n’a pas dit son dernier mot, il se présente comme le sauveur d’une nation menacée de dilution. Pascal Louvrier, qui a lu l’ouvrage avec la plus grande attention, le trouve « éminemment littéraire » à une époque où le sens du littéraire se perd, surtout parmi les politiciens.

A propos du Général de Gaulle et de Malraux, Jean-François Revel parlaient des « stylistes au pouvoir. »

Non, non pas ce genre de styliste !

Éric la plume suprême deviendra-t-il Éric le chef unique ? Seul l’avenir nous le dira.

#3

Maintenant, Samuel !

Samuel, qui veut dire en hébreux « son nom est dieu », est un juge et un prophète dans la Bible ; il figure aussi dans le Coran. Cela n’a pas protégé Samuel Paty qui a été cruellement assassiné par un fanatique religieux il y a un an.

L’excellent romancier, David di Nota, vient de publier J’ai exécuté un chien de l’enfer, un contre-rapport accablant sur le meurtre du professeur. Didier Lemaire a lu pour nous ce livre qui met à nu la logique absurde de la machinerie administrative qui a servi surtout à isoler un enseignant de la communauté humaine pour le faire « mourir seul. »

A Samuel, à Samuel Paty, nous devons la vérité, toute la vérité !

#2

Ensuite, Ruqqaya. Le nom était celui d’une des quatre fille du prophète Mohammed.

Comment écrire la variante de ce prénom, Rokhaya ? H-Y-P-O-C-R-I-T-E…

Car, après Assa Traoré et ses Louboutin, Alexandrai Ocasio-Cortes et sa robe au bal du Met, c’est maintenant Rokhaya Diallo qui défile pour L’Oréal et prétend déconstruire l’image classique de la Parisienne, considérée comme trop grande, svelte et blanche.

Didier Desrimais révèle toute l’étendue de l’hypocrisie de ces militantes de la justice sociale qui s’acoquinent avec les marques les plus prestigieuses et les plus prêtes à se prostituer pour avoir quelques clients bobo de plus.

Rokhaya Diallo prétend que bientôt on oubliera que Mohammed n’est pas un prénom « gaulois. » Elle fait ainsi l’apologie d’une inculture qui ne peut que nuire à toutes les cultures.

#1

Enfin, Napoléon !

Certains prétendent qu’une c’est une version alternative du nom de Saint Néopulus, martyrisé sous Dioclétien à Alexandrie. Non, non, pas ça !

Sinon, apparu en Italie au Moyen Age, le prénom pourrait vouloir dire Lion de Naples ou Nez de Lion ou évoquer le nom allemand, Nibelung.

En tout cas, ce nom est aujourd’hui particulièrement associé à la Corse, visitée le weekend dernier par notre prénommé Éric. Nicolas Pietri, qui l’y a suivi, nous raconte ce voyage où Zemmour a fait l’éloge des Corses qui sont restés attachés à leur patrie, à leurs paysages, à leurs traditions, qui sont insensibles aux modes idéologiques ridicules de notre époque et qui ne font pas partie des pleurnicheurs qui se victimisent sans cesse.

Après sa tournée triomphale, Napoléon – pardon, Eric ! – est rentré sur le Continent où il pourrait aller se recueillir devant le tombeau de l’Empereur aux Invalides, tombeau qui est « le carrefour de toutes les énergies qu’on nomme audace, volonté, appétit. »

Je cite Barrès, prénom Maurice, qui vient du latin Mauricius voulant dire basané ou maure.

Et alors ? La France accepte, en les assimilant, des gens de partout, même des Anglais…