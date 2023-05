Une extension Google contre l’écriture inclusive

Une nouvelle extension disponible sur Gmail entend donner du fil à retordre à vos amis les plus « inclusifs »…

Vous en avez marre de l’écriture inclusive ?

Sachez que vous pouvez, à partir de maintenant, ne presque plus jamais en entendre parler. Du moins, dans vos courriels…

C’est en tout cas l’objectif de l’abouti projet d’un retraité en informatique. « Je ne supporte pas l’écriture inclusive ! » tance C***, très discret ingénieur résidant dans l’ouest parisien, que nous avons interrogé. « Alors, j’ai décidé d’agir. J’ai eu l’idée de ce logiciel et l’ai conçu. Il a été programmé ensuite. Le chemin a été long, mais aujourd’hui tout fonctionne et le détecteur d’écriture inclusive n’attend plus qu’à être implanté sur les navigateurs ! »

« Si vous me renvoyez le message en écriture académique, je me ferai un plaisir d’en prendre connaissance »

Le concept est simple: il s’agit d’un plug-in pour Gmail, qui détecte automatiquement les courriels envoyés par vos contacts électeurs de Sandrine Rousseau et contenant la maudite écriture inclusive. « L’extension scanne, repère dans le corps des mails: les points médians, les «.e.s » et les « iel » que l’on ne présente plus. Lorsque le mail est jugé inclusif, il est automatiquement rétrogradé dans un sous-dossier de la messagerie appelé « mail inclusif » et créé par l’extension », explique notre ingénieux créateur.

Et ça ne s’arrête pas là. Un mail standard, mais toutefois modifiable, est ensuite envoyé vers l’expéditeur progressiste automatiquement:

« Bonjour, mon anti-virus a été programmé pour détecter et écarter les messages contenant de l’écriture inclusive. Or, vous venez de m’adresser un message qui en contient. Je n’ai donc pas pu le lire. Bien sûr, si vous me le renvoyez en écriture académique, je me ferai un plaisir d’en prendre connaissance. Cordialement. » S’il veut que son destinataire puisse lui répondre, l’amateur de l’inclusif se voit donc forcé d’utiliser une plume plus conventionnelle.

Éviter « la servitude volontaire »

Et voilà donc une extension qui sera le pire cauchemar des détracteurs de l’écriture promue par l’Académie française!

Devant l’ampleur du phénomène de l’écriture inclusive, laquelle menace de s’amplifier, l’ingénieur insiste: « L’intérêt de mon extension est là: il y a globalement peu de mails en écriture inclusive pour le moment. Mais l’objectif, en fait, n’est pas forcément d’en identifier beaucoup, mais de les cibler! Ceux qui envoient les mails en inclusif, ce sont les lobbys, les entreprises, certains personnels dans les administrations, etc. C’est à eux qu’il faut répondre! Il faut étendre ce projet », exhorte-t-il.

Seul petit bémol, pour l’instant, l’extension n’est disponible que sur Gmail (22% du marché français, tout de même)… Affaire à suivre !

