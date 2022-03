Les larmes racisées de Thandiwe Newton

De nos jours, de nombreuses comédiennes déversent des torrents de larmes sur les réseaux sociaux, surtout dans le sillage du mouvement #MeToo. Ce genre lacrymal vient de recevoir un nouveau souffle grâce à l’actrice Thandiwe Newton.

Dans une interview à l’agence Associated Press, début février, elle fond en larmes en s’excusant d’avoir « volé » des rôles à des actrices dont la peau était plus noire que la sienne. D’un père anglais et d’une mère zimbabwéenne, Newton regrette de ne pas être « assez noire ». L’occasion de cette effusion est la promotion de son dernier film, God’s Country, où elle endosse le rôle d’une jeune femme « racisée » faisant face à deux chasseurs blancs qui pénètrent sans permission sur sa propriété. Le film ne manque pas de vertu « inclusive », puisqu’il s’agit de l’adaptation d’une nouvelle de James Lee Burke où le personnage que joue Newton est un homme blanc âgé.

Non contente de s’excuser d’avoir usurpé des rôles à de vraies Noires, elle se lance dans une tirade où elle s’accuse de leur avoir volé « leur travail », « leur vérité » et « leurs hommes ». La référence aux hommes est particulièrement curieuse, étant donné que Newton, 48 ans, est mariée depuis 26 ans avec Ol Parker, un metteur en scène parfaitement blanc. Thandiwe Newton, qui se faisait appeler Thandie avant d’imposer la version plus africaine de son prénom, n’est pas à son coup d’essai. Dans une interview au magazine Vulture, en 2018, elle a déjà éclaté en sanglots en s’excusant d’avoir présenté une image trop caricaturale des Noires dans ses rôles précédents. Sa nouvelle crise de pleurs n’a suscité que des réactions consternées de la part des internautes qui l’ont trouvée honteusement insincère et condescendante.

Désormais, Hollywood devra mesurer le taux de pigmentation des actrices pour l’ajuster aux rôles qu’on leur propose. Ce sera la seule façon d’assécher ce torrent de larmes de crocodile.