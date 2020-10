Les statues n’échappent pas au nouveau maccarthysme progressiste. Au nom de l’antiracisme et du progrès on déboulonne, à Rouen un maire socialiste veut remplacer Napoléon par Gisèle Halimi…

À intervalles réguliers, on embête les statues. Sans doute parce que, malgré leur majesté, elles sont immuables et ne peuvent pas se défendre. D’abord, on n’arrête pas de les déplacer. Le Penseur de Rodin se trouvait initialement place du Panthéon, à Paris. Il faut maintenant payer un ticket pour le voir dans un musée. Pense-t-il désormais plus sereinement depuis qu’il est à l’abri des éléments ? Ce n’est pas sûr.

Et puis évidemment, on déboulonne, aujourd’hui comme hier. La mode 2020 nous est venue des États-Unis, où des activistes ont pensé que le quotidien des Noirs serait plus agréable si on abattait quelques symboles. E