Une ténébreuse affaire où une humanitaire italienne rencontre bandits kenyans et islamistes somaliens pour finir convertie à l’islam et libérée grâce à la diplomatie d’Erdogan.

Après dix-sept mois de captivité au Kenya puis en Somalie, la jeune otage italienne Silvia Romano est rentrée à Rome dimanche après-midi. Cette humanitaire de 24 ans, auteur d’une thèse sur la traite d’êtres humains en Afrique, avait été enlevée au Kenya par un groupe armé le 20 novembre 2018 puis « revendue » aux islamistes shebabs somaliens. Son rapt ne doit rien au hasard : les huit hommes armés qui l’ont kidnappée il y a un an et demi avaient effectué un raid dans le village kenyan de Chakama dans le but expresse de l’enlever. Ses ravisseurs, armés de fusils et de machettes, ont fait irruption dans les locaux de l’ONG Africa Milele, spécialiste dans le soutien à l’enfance, en cherchan