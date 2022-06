La tactique pour battre Nadal à Roland Garros

Le légendaire joueur espagnol est imprenable.

Casper Ruud, l’adversaire de Nadal en finale cet après-midi, n’a que 23 ans. Or ce qui me frappe, quand je regarde la jeune génération c’est qu’elle n’a aucun sens tactique. Dans les années 80 et 90, nous pratiquions un tennis beaucoup plus varié, nous savions qu’il fallait toujours un plan B lorsque notre plan A ne marchait pas. Puis un C si le B ne fonctionnait pas non plus. Puis un D. Et ainsi de suite. Nous ne nous avouions vaincus que lorsque nous étions arrivés à Z, et même, pour les Chinois de ma génération, qui ont 50’000 signes dans leur alphabet, ils continuaient encore et encore à changer de tactique.

On envoyait des cloches pour énerver l’adversaire, échec, alors on passait à amortis/lobs. Si cela ne marchait toujours pas et que l’on était mené 5-1, on changeait encore de plan, on passait à: “Merde! Ma femme m’attend, je lui avais promis de m’occuper des enfants, elle va me tuer!”, et on partait très vite, pour recommencer à 0-0 la fois suivante, en ayant ainsi subtilement effacé 4 jeux d’avance.

Revenons à Ruud. Nadal a gagné 100 matchs sur 103 à Roland Garros et 13 trophées.

Pourquoi?

Parce qu’il joue bien, évidemment, je ne vais pas dire le contraire, on peut même s’avancer à dire qu’il y a une forme de consensus sur ce point.

Mais aussi parce que ses adversaires n’utilisent pas la bonne tactique pour le battre. En effet que font-ils? Ils cherchent souvent les magnifiques points d’attaque gagnants, en jouant leur tennis maximum. Ridicule, c’est justement ce que Nadal aime -on l’a encore vu dans le tie break en demi finale contre Zverev- : c’est lorsque la balle est strictement impossible à remettre qu’il se régale en contrant d’un coup gagnant extraterrestre. Alors chercher à entrer dans des rallyes avec des coups longs mais neutres? Tout aussi ridicule. Nadal finira par gagner le point sur la première balle à peine moins longue qu’il aura à jouer.

En réalité, en raison du déficit de culture tactique du tennis actuel, personne n’a été capable de comprendre qu’elle était la tactique pour battre Nadal à Roland Garros! Pourtant elle existe et est même relativement simple à comprendre et à mettre en place. Il suffit de réfléchir, mais qui réfléchit aujourd’hui? Personne! Les gens passent leur temps sur les réseaux sociaux!

Quels sont les points forts de Nadal? Son coup droit est exceptionnel, le meilleur de tous les temps sur terre battue. Son revers est devenu monstrueux, notamment long de ligne. Ses amorties sont incroyables. Il ne rate jamais rien à la volée. D’où la tactique gagnante (que vous voyez se dessiner): ne jouer ni sur son coup droit, ni sur son revers, ne pas le laisser en fond de court mais ne pas non plus le laisser monter à la volée. Et voilà! Cette tactique gagnante, Ruud l’emploiera-t-il enfin cet après-midi? J’en doute, car la tactique et les jeunes, malheureusement, je l’ai dit, ne font pas bon ménage.

Paradoxalement je crois que seul un joueur de plus de 55 ans serait aujourd’hui capable de battre Nadal à Roland Garros. Avis aux organisateurs du tournoi.

