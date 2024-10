Passez la Monnaie

Reconduite à la Culture, Rachida Dati fourmille de nouvelles idées. Le projet de faire payer l’entrée de Notre Dame pour financer l’entretien de nos églises est toutefois âprement commenté…

Rachida Dati est une femme qui sait ce qu’elle veut. Et ce qu’elle veut, c’est la mairie de Paris. Aussi s’efforce-t-elle avec une belle opiniâtreté et le flamboyant culot qu’on lui connaît de marquer la capitale de son empreinte avant l’échéance électorale de 2026. D’où sa soudaine ardeur à voir se réaliser le projet présidentiel de création d’une Maison des Mondes Africains à Paris. L’idée remonterait à 2021 mais serait dormante, si ce n’est moribonde, depuis lors. Il était donc grand temps de la revitaliser, d’autant que se mettre dans la poche le vote communautaire lié à ces Mondes n’est pas totalement idiot, relativement à l’échéance susmentionnée… Bien entendu, l’idéal aurait été de pouvoir lorgner du côté du Monde Arabe, mais le truc a déjà son gourou bienfaiteur, l’indéboulonnable Jack Lang qui s’accroche à cette sinécure comme une huître à son rocher. Il faudra donc se contenter des Mondes Africains. C’est toujours cela. Le projet n’est pas nouveau, disions-nous. Il aurait été inspiré par un personnage, un intellectuel camerounais, précise le journal le Monde, qui, dans un rapport remis au président Macron préconisait la création d’une telle institution, assurant que cette initiative améliorerait considérablement les relations entre l’Afrique et la France. Surtout, je présume, si cet intellectuel très inspiré en devenait le Jack Lang. Malin, non ?

Oh Dja dja

Ce qui serait nouveau et en quoi il conviendrait de saluer l’apport de Mme Dati dans ce dossier, serait le lieu d’implantation de cette structure dont l’urgence, la nécessité, la pertinence n’échapperont évidemment à personne. Ce lieu semble bien devoir être l’Hôtel de La Monnaie – une aile aujourd’hui espace d’exposition – à Paris évidemment, quai Conti, à deux pas de l’Académie Française dont on se dit en la circonstance qu’elle l’a échappé belle. Pour que le lecteur puisse bien situer l’endroit, qu’il se reporte aux images de la cérémonie inaugurale des Jeux Olympiques. L’Académie Française est le bâtiment qu’on voit en arrière-plan d’Aya Yakamura invitée pour l’occasion à chanter et se trémousser juste devant, ce qui augurait peut-être, au train où vont les choses, de sa prochaine admission officielle en grande pompe sous la coupole, habit vert bien rempli, mignonnette épée au côté et « Dja Dja, j’suis pas ta catin » remastérisé en alexandrins.

Voyez ce que c’est tout de même que l’association d’idées. Restant connectée monnaie, Mme la ministre en est arrivée tout naturellement à l’expression, elle aussi d’usage courant en politique du côté de Bercy notamment, de « Passez la monnaie ». Faire payer les visites touristiques à Notre Dame. Un esprit tortueux ne s’interdirait pas de voir dans cette démarche-là également un arrière-fond de préoccupation électorale. Séduire le parisianisme laïcard bobo, voilà qui n’est pas maladroit. Ces esprits très forts qui s’étranglent lorsqu’ils voient les sous de la République aller comme se fondre dans l’eau du bénitier. Bercy applaudit, semble-t-il au projet visant l’Hôtel de la Monnaie. Nul doute qu’il ne se réjouisse aussi de la trouvaille de Mme Dati concernant Notre Dame dont un des avantages, et non le moindre, reviendrait à se défausser sur les touristes – quid des croyants venus prier, des sans divinité fixe venus s’immerger quelques instants en spiritualité ? – s’exonérer, disais-je, de la charge d’entretien et de restauration qui incombe à l’État ou à ses succursales, si on peut ainsi s’exprimer. Cela est très clairement inscrit dans le marbre de la loi – loi de 1908 – en l’occurrence : « La propriété des lieux du culte s’accompagnera pour l’État, les départements, les communes d’engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété est reconnue par la présente loi. »

Déchristianisation terminale de la France

On ne peut énoncer plus clairement les devoirs et responsabilités en la matière. Il n’y aurait donc même pas à chercher plus loin que la loi de la République pour reléguer la grande idée de taxer l’entrée d’un lieu de culte (qui plus est lieu d’asile par excellence, cela depuis l’origine, soit dit en passant) dans la poubelle sans fond des agitations électoralistes mort-nées.

Cela dit, la conjonction des deux actualités me paraît très symptomatique du dévoiement intellectuel et culturel de l’actuelle pensée d’État. Investir dans une utopique – et démagogique – Maison des Mondes Africains tout en abandonnant à d’autres la préservation d’un monument dont il ne serait ni irrévérencieux – ni en aucune manière réducteur – de le considérer comme la Maison des Mondes Occidentaux, montre fort bien à quel point de renoncement, d’abandon, d’acculturation nous sommes arrivés.