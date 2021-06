Quand des écolos prennent le maquis parisien

Quand vous entendez « guérilla », vous pensez Che Guevara. Ou rebelles communistes en treillis dans l’Amazonie. Des querelles bien loin de chez nous et qui ne nous concernent pas, finalement. Détrompez-vous, la guérilla verte débarque en bas de chez vous !

Parisienne de 31 ans, Ophélie Damblé est auteur de Guérilla green, un « guide de survie végétale en milieu urbain ». Mais aussi d’un Manifeste pratique de végétalisation urbaine, lequel propose « 50 actions coups de green pour celles et ceux qui veulent changer la ville sans la quitter ».

Remédier à l’exode urbain

Ne riez pas, on ne compte plus le nombre de Parisiens qui, fuyant les horreurs du bruit, de la pollution, des métros bondés et – même s’ils n’osent pas le dire –, de l’insécurité des « quartiers », migrent à la campagne en quête d’une vie meilleure.

Sur son site internet Tamèrenature, Ophélie Damblé dit s’adresser « aux cancres qui pensent ne pas avoir la main verte ». Mais sur son compte Instragram, elle vient de poster une photo de « collégiens en stage le temps d’une journée, à la Guerilla Green Academy ». Avec ces jeunes Farc écolos en T-shirt blanc qui pourraient être vos enfants, prêts à semer les graines de la nature tout près de chez vous, vous feriez mieux de vous soucier de la grande guérilla qui couve !

Je ne voulais pas quitter cette Terre sans savoir faire pousser des tomates

« On n’a plus le temps de se demander si c’est bien de planter du persil en bas des tours, il faut ajouter de la nature là où il n’y en a plus. Ça n’est pas juste pour faire joli, mais pour que la nature s’équilibre et nous avec », clame-t-elle cette semaine dans Le Parisien. Une allégeance à Mère Nature qui ratisse des milliers d’adeptes. Son compte Instagram compte en effet 15 000 abonnés.

Au jardinage, les Parisiens !

Au menu, des conseils pour faire de votre balcon une parcelle verte en guerre contre la jungle urbaine, cultiver des carottes ou des oignons dans votre studette ou encore faire pousser du persil sur les quais du RER, le tout sur fond d’écriture inclusive. « Pour celleux qui rêvent de devenir paysan.ne », « je suis partie à la rencontre des acteurs.trices », écrit-elle par exemple sur Instagram. Et son physique avenant – tout en nature – pourrait presque rallier les plus rétifs d’entre vous à sa cause.

« J’ai été élevée dans le bien manger mais là où j’ai grandi, on ne valorisait pas les paysans. Je me suis demandé d’où venaient les produits, puis je suis devenue végétarienne il y a sept ans. Enfin, je me suis dit que je ne voulais pas quitter cette Terre sans savoir faire pousser des tomates », confie-t-elle au Parisien. Concédons que sur ce dernier point, elle n’a pas tort.

En juillet 2020, la guérillera parisienne a créé la Cité fertile de Pantin, un « tiers-lieu écoresponsable dédié aux enjeux de la transition écologique en ville ». Et quand elle n’est sur le front pour faire de la capitale une mini réplique de l’Amazonie, elle travaille à l’insertion des réfugiés grâce au maraîchage. Avec un tel CV, Ophélie Damblé risque d’enterrer la pelle de sa guérilla écolo pour finir suppléante à la mairie de Paris…

