Pour Hidalgo, les musulmans d’aujourd’hui sont les juifs d’hier!

En meeting à Perpignan, la candidate du PS à la présidentielle a déclaré: “Ce langage des années 30 qui honnissait l’étranger, qui exaltait la haine des juifs, ils l’appliquent aujourd’hui à qui? Aux musulmans!”

La maire de Paris est à la peine dans les sondages. À l’heure où nous écrivons elle est à 5% et quand vous lirez cet article elle sera peut-être à 4%. Anne Hidalgo cherche donc par tous les moyens à grappiller quelques suffrages. Dans ce but elle s’est résolue à faire le trottoir (au sens figuré de ce mot) dans les banlieues islamisées. Et lors d’un meeting à Perpignan, elle a lancé un appel en faveur de cette population en danger : les musulmans d’aujourd’hui seraient les juifs d’hier.

Ainsi grâce à elle nous sommes à même de découvrir que les heures les plus sombres de notre histoire, ce n’était pas sous Vichy dans les années 40 mais sous Macron en 2021. Cette lumineuse évidence tient sans aucun doute au fait qu’Anne Hidalgo dispose d’informations qu’elle seule peut connaître. Mais après une laborieuse enquête nous pouvons les divulguer.

Le pouvoir islamophobe qui règne sur la France a interdit aux musulmans d’exercer des métiers sensibles : enseignants, militaire, cinéaste, acteur, etc. Des dizaines de livres écrits par des auteurs musulmans de qualité ont été mis au pilori. Pour les exclure de la communauté nationale et pour que tout un chacun puisse les reconnaître, les musulmans ont été contraints d’accrocher à leurs vêtements un croissant vert. Les musulmanes portant une burqa en ont été dispensées puisqu’elles s’identifient elles-mêmes.

Une rafle monstrueuse a eu lieu dans Paris. Des dizaines de milliers de familles musulmanes ont été parquées au Stade de France, le Vél d’Hiv ayant disparu. De là, on les a poussées vers le bord de la Méditerranée et on les a obligées à regagner l’autre rive à la nage.

Voilà les informations dont Anne Hidalgo a eu connaissance et que les princes qui nous gouvernent veulent nous cacher. Et s’il est question des juifs parlons-en encore un peu. Ils ont donné à la France deux premiers ministres : Léon Blum et Pierre Mendès France. Des prix Nobel. Des écrivains. Des profs. Des cinéastes de talent. Des peintres. Comme nous ne sommes pas islamophobes, nous souhaitons aux musulmans de réussir à être les juifs d’hier.

PS: Avec Anne Hidalgo on n’est jamais à l’abri d’une connerie. Heureuse et épanouie, une vidéo vient de ressortir où la candidate PS affirme qu’elle avait découvert Paris en taxi. Et elle y conclut : “Moins y aura de voitures, plus il y aura de taxis.” Après, elle ne regarde jamais les prix au compteur ?