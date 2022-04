«Sympa», un métier pour toi!

Si tu aimes « mettre tout le monde à l’aise » ainsi que « faire naître du fun », et qu’accessoirement tu es au chômage, agent de convivialité est le métier qu’il te faut. 392 heures de formation pour apprendre à devenir l’équivalent d’un G.O du Club Med, tu peux le faire, ne passe pas à côté de ce destin qui te tend les bras !

Guerre, pandémie, chômage, inflation… le monde n’est vraiment pas cool. Heureusement que Pôle emploi, bientôt France travail, redonne espoir et joie de vivre aux désœuvrés. L’une de ses dernières annonces, en plus de nous apprendre l’existence d’un nouveau métier, nous remonte le moral dès son intitulé : « Agent de convivialité. » Voici l’annonce in extenso (avec syntaxe et orthographe d’origine) :

« Agent de convivialité un nouveau métier d’avenir ! Pôle emploi et Social Bar vous proposent une formation de 392 h d’agent de Convivialité avec une opportunité de contrat de professionnalisation d’1 an par la suite. Votre futur Rôle : mettre tout le monde à l’aise, faire naître des rencontres, des sourires et du fun dans tous les lieux et les sourire et du fun dans tous les lieux et les événements qui peuvent en manquer.

Profil recherché

– Vous pensez que parler aux inconnu·e·s fait du bien au moral et que recréer du lien est un vrai besoin de société

– Vous êtes motivé·e·s pour les métiers liés à l’accueil, l’événementiel et l’animation

– Vous êtes la convivialité incarnée !

Comment s’inscrire : envoyez votre CV par mail avec en objet « Agent de convivialité » à l’adresse suivante : Ape.75202@pole-emploi.fr

Si votre profil est retenu, vous serez invité·e·s à la réunion de présentation le Vendredi 25 Mars 2022 à 15 h suivie d’entretien de présélection. Ceci dans le respect des règles sanitaires. Merci de venir avec votre CV. ».

Comme l’écrivait Philippe Muray : « Le Bien a toujours réponse à tout […] le Mal [est] soluble dans le sirop. »

