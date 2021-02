En digne successeur de Pierre Desproges, Ivan Jablonka nous fait réfléchir en nous faisant rire.

Marie-Hélène Verdier a écrit un excellent papier sur le désopilant dernier ouvrage d’Ivan Jablonka, Un garçon comme vous et moi. Les occasions de sourire étant de plus en plus rares, j’ai décidé d’y revenir un peu et de montrer, grâce à des citations extraites exclusivement du livre en question, les ressorts comiques de cet ouvrage ouvertement desprogien.

Le premier chapitre s’intitule « Je ne suis pas un mâle ! » Il est très court. Presque chaque phrase atteint son but. Nous sourions souvent: Ivan Jablonka se rase « une à deux fois par semaine », est « plus grand et plus large d’épaules que la plupart des femmes », et possède « un pénis qui sert à divers usages ». Bref, écrit-il en pouffant, il est « un “mec” ». Mais « les choses ne sont pas si simples », la biologie s’en mêle, et l’auteur n’éprouve a priori aucune difficulté à prouver que la « frontière entre filles et garçons » n’est pas aisée à tracer : il serait bien incapable de suivre des athlètes du 10 000 mètres féminin plus de cinq foulées ; à la piscine, les nageurs « des deux sexes » le dépassent ; sa myopie l’empêche d’être un pilote de ligne ou un tireur d’élite, « alors que des centaines de femmes le sont ». Ivan Jablonka use ici de deux procédés stylistiques souvent utilisés par les humoristes, la caricature et la dérision. Dans le but évident de nous amuser, il force le trait en s’auto-dénigrant. Il sait pertinemment que 99 % des mecs ne pourraient pas suivre plus de cinq foulées les athlètes féminines de haut niveau ; qu’à la piscine, même les enfants nous dépassent ; et que laisser penser que les femmes qui sont pilotes de ligne ou tireuses d’élite le seraient uniquement parce qu’elles ne sont pas myopes – ou que lui n’exercerait pas ces prestigieuses professions uniquement parce qu’il y voit mal – ce serait ignorer des compétences qui sont surtout dues, en plus d’une excellente vue, à l’intelligence et à la volonté de ces femmes, ainsi qu’à une capacité de travail dont certains d’entre nous, hommes ou femmes, myopes ou pas, sont dépourvus.

La vie, c’est compliqué

Ivan Jablonka, maître en auto-dérision, se décrit comme une sorte de handicapé de la vie. Infoutu de réparer un moteur, de colmater une fuite, de changer une ampoule ou d’allumer un barbecue, il s’interroge sur sa masculinité. « D’ailleurs, le fait que je m’interroge sur ma masculinité est une démarche bien peu virile. » Il n’empêche, il est un privilégié, un « homme blanc, hétérosexuel, diplômé, solvable en tout point du globe » – on notera cette dernière précision ironique soulignant la détestable vanité de l’homme blanc argenté, à l’aise partout. Espiègle,