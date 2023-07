«Le cinéma est le reflet de l’esprit du temps et aujourd’hui il est très pénible»

Grande figure du cinéma français, Pascal Thomas nous ravit de ses comédies. Il est le réalisateur entre autres des Zozos, de Ne pleure pas la bouche pleine, de Confidences pour confidences (son préféré) et de la Dilettante. Il a inventé le prix du Carrosse d’or, remis au Festival de Cannes lors de la cérémonie d’ouverture de la Quinzaine des réalisateurs. Lors de la projection de La vie d’Adèle à Cannes, en 2013, il sort en pleine séance en hurlant « On sent les prothèses ! ». À partir du 2 octobre 2023, la Cinémathèque française proposera une rétrospective de son œuvre.

Causeur. Avant de devenir cinéaste, vous étiez journaliste culture pour plusieurs magazines dont des journaux gaullistes, c’est ce qui vous a ouvert les portes du milieu du cinéma ?

Pascal Thomas. J’ai été journaliste pendant huit ans, mais j’écrivais déjà lorsque j’étais élève en pension. Je rédigeais des articles sur le cinéma dans une revue qui avait été créée par mon professeur Roland Duval, intitulée V.O. Je présentais aussi le cinéclub avec lui. On avait provoqué le scandale auprès du corps enseignant en présentant La ronde de l’aube, d’après Faulkner. Le prof d’anglais avait hurlé : « Faulkner a été trahi ! ». Mais bon, il a été joliment trahi puisqu’on y voit les jambes de Dorothy Malone, qu’on ne voit pas dans le livre ! J’adorais lire et Roland Duval n’était pas dans le moule. Il n’était pas un sartrien, ni un camusard. Il nous emmenait plutôt vers Blondin et les autres. Ceux qui sont loués aujourd’hui comme les Hussards.

C’était ce qui me plaisait, ce qui me plaît toujours d’ailleurs, le style, la distance ironique. J’ai continué mes études tout en commençant à écrire pour différents journaux. Je devais gagner ma vie, ma mère n’avait pas d’argent. Je suis allé voir Paul Giannoli qui était rédacteur en chef du journal le Nouveau Candide. Il m’a placé rue Réaumur, rue du Louvre où il y avait France Soir et le Journal du Dimanche. Il m’a demandé ce que je voulais écrire comme papiers. Je lui ai répondu : « Tous les sujets sauf la politique ». Je trouvais ça assez vain. Et je trouvais les joutes des politiciens pas terribles.

Donc j’ai parlé de cinéma et de littérature. Paul Giannoli écrivait très bien mais il était paresseux, il me refourguait ses sujets. Après six mois dans le journal, j’avais écrit un tiers du canard à moi tout seul !

J’ai ensuite notamment travaillé pour Elle, Lui, Réalités… je partais interviewer des cinéastes comme Hitchcock, Melville…

Truman Capote, aussi !

Ah ! Truman Capote c’était à Paris, c’était le rédac’ des pages littéraires qui me l’a présenté. En réalité, Capote lui avait réclamé un jeune homme. Il m’a emmené alors que je n’étais pas de cette tendance-là, mais ça me plaisait de rencontrer cet homme. On s’est retrouvé chez Maxim’s. Durant le repas, Truman Capote me caressait les mains en disant « I love your hands ». Ça me faisait marrer mais ça s’est arrêté là.

Vous avez également interviewé Claude Berri, avec qui vous avez beaucoup collaboré par la suite. Est-ce lui qui vous a fait basculer du journalisme vers la réalisation ?

Plus ou moins. À l’époque, j’avais commencé la rédaction un roman, mais j’avais un mal fou à écrire les descriptions. Pendant notre discussion, il m’a demandé quel était le titre de mon livre : c’était Les garçons pleurent aussi. Il m’a dit que c’était idiot et que, de toute façon, il ne fallait pas écrire de roman. Après l’interview je suis rentré chez moi, j’ai pris un passage de mon roman et je l’ai transformé en scénario. Le lendemain, je montre le bout de scénario à Claude Berri, qui le donne à son directeur de production. Quelques mois plus tard, Berri m’a appelé pour me dire que la plus grosse avance sur un court métrage qu’on ait donné était pour nous. Il fallait alors se mettre à tourner mais je n’avais aucune notion de quoique ce soit !

Vous avez présenté quatre films au Festival de Cannes et vous y avez été président des cinéastes pendant sept ans. Cannes a-t-il perdu de son charme et de sa désinvolture, le sérieux est-il devenu l’apanage du cinéma français ?

J’ai aimé Cannes car on y voyait de grands hommes. Des grands cinéastes, des grands acteurs. Disons que ça s’est un peu ratatiné à partir de la Nouvelle Vague. La désinvolture, c’est ce qu’on attendait déjà. De bonnes histoires, bien mises en scène avec de bons acteurs. Une histoire romanesque n’empêche pas la réflexion. Aujourd’hui, les mises en scène sont acrobatiques, prétentieuses. Ce qui a changé c’est la vanité absolue. Le goût d’avoir une image qui est conforme aux courants, aux idées en vogue. Ils ânonnent des discours pour plaire alors qu’un acteur est là pour incarner un rôle, non pour faire un discours. Le cinéma est le reflet de l’esprit du temps et aujourd’hui il est très pénible. Il est ennuyeux.

