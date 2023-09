Par ici le point G

Vous êtes en manque d’infos pertinentes et d’intérêt public? Le magazine féministe Causette est toujours là pour répondre à ce besoin!

Le magazine féminin Causette propose, dans son numéro d’été, un dossier pédagogique qui promet « des infos d’utilité publique sur l’orgasme ». On y apprend en effet des choses bien utiles. Par exemple :« Un orgasme débouche aussi bien le nez qu’un petit coup de Stérimar ». Des scientifiques ont mesuré « avant, immédiatement, 30 minutes, une heure puis trois heures après un orgasme » les pifs de 18 couples hétérosexuels. Résultat incontestable : des nez bien dégagés. Un patient canadien qui avait le nez bouché et un hoquet depuis plusieurs jours est parvenu à régler ces problèmes en passant à l’acte avec sa compagne. Cependant, il aurait obtenu le même résultat en se masturbant ou en pratiquant un « massage rectal », affirme un expert.

Par ailleurs, des chercheurs continuent de chercher le point G un peu partout : certains le situent uniquement au niveau du vagin, d’autres le localisent au bout des seins, d’autres encore disent en avoir trouvé la trace dans la gorge, derrière la luette. Tous sont d’accord sur un point : la position dite du missionnaire est la mieux à même d’obtenir un orgasme digne de ce nom. De plus, grâce à une étude réalisée dans une clinique new-yorkaise, il est maintenant scientifiquement prouvé qu’un coussin glissé sous le bassin de la partenaire améliore l’afflux sanguin vers le clitoris et, conséquemment, les sensations menant au septième ciel.

Malheureusement, coussin ou pas coussin, seules 37 % des Françaises ont un orgasme « au moins une fois par semaine », affirme le magazine. De toute manière, les femmes des pays dans lesquels le capitalisme a triomphé ne peuvent pas espérer atteindre la félicité sexuelle de celles qui habitent dans les pays où le socialisme d’État règne : « le capitalisme nuit gravement à la jouissance », assène Causette en s’appuyant sur l’ouvrage d’une ethnographe américaine qui argue que « mis en œuvre correctement, le socialisme favorise l’indépendance économique des femmes et un meilleur équilibre entre travail et vie de famille », d’où « un plus haut taux d’orgasmes ». C’est bon à savoir.