Palmade: vraies et fausses indignations médiatiques

Notre chroniqueur, toujours bien informé, a eu connaissance de quelques coups de fil échangés ces derniers temps entre gens de médias, personnalités politiques nationales et internationales et justiciables en devenir. Quoique fort respectueux de la vie privée, il a décidé de nous en faire part, dans un souci d’objectivité — un concept fort malmené ces temps-ci, estime-t-il.

– Emmanuel ? Nous avons une chance du tonnerre de Brest ! Pierre Palmade… Tu vois ? Oui, je sais, c’est un has been de la scène, mais who cares… Il vient de se planter en voiture… méchamment : il a percuté une voiture qui venait tranquillement en face, une femme enceinte de sept mois a perdu son bébé, un gosse est salement esquinté, un type aussi durement touché… Attends, attends, c’est pas le plus beau : Palmade était plein de coke jusqu’au ras du pif… Et deux types qui étaient avec lui se sont carapatés… Probablement un retour d’orgie… Oui, Palmade…

« Alors écoute : on va faire mousser ça. Les médias se déchaîneront. Tu parles, une personnalité du show-biz… Oui, du chemsex… Oui, comme Richard Descoings, que tu avais comme directeur à Sciences-Po… Même topo, tu vois… Je sniffe, tu sniffes, ils sniffent tous… Sauf que ce n’est pas lui qui est mort… Un barouf d’enfer !

« Mieux que la coupe du monde de foot, qui a fait digérer en douceur les augmentations de prix ! Plus personne ne parlera des retraites pendant quinze jours… Ni du renchérissement des denrées de base… Fini, les retraites ! On ne parlera même plus de la guerre en Ukraine… Oui, je sais, pour la guerre en Ukraine… Une chance, hein…

« Dans les médias, tout le monde est compétent, sur la coke. Ils s’étoufferont d’indignation. C’est qu’ils ont le nez propre, eux ! Blancs comme neige !

« On fera un traitement en longueur… D’abord l’accident… Dans deux jours, il y aura des soupçons de pédo-pornographie… Puis la question de sa mise en examen… Mais non, on ne le mettra pas en détention, ça étoufferait les commentaires… Chez lui, voilà ! Indignation générale ! Les deux lascars, bien sûr, on les récupèrera, mais pas tout de suite. Rebondissements tous les jours ! Le Café du Commerce ne s’en remettra pas ! Yes, bordé de nouilles, mister President !

Société du spectacle

– Volodymyr ? Heu… voilà : c’est con pour toi, mais l’Ukraine passera pour quelques jours au second plan, dans les actualités françaises. Et non, on ne parlera même pas de la grand-croix de la Légion d’Honneur que t’a remise Emmanuel hier. Mais un comédien connu vient de se planter en voiture… Camé jusqu’aux yeux… De gros dégâts, et camé jusqu’aux yeux… Alors tu comprends, l’Ukraine, la Russie, la troisième guerre mondiale, c’est de la petite bière à côté ! Désolé, vous mourrez tout seuls dans votre coin pendant quelques jours… Ce n’est pas à toi que j’apprendrai que la société du spectacle… Mais aie confiance, ça reviendra — à moins qu’un autre incident hexagonal vous fasse à nouveau passer à la trappe. Une enseignante tuée en classe, par exemple…

– Pierre ? Tu peux tenir ton portable ? Écoute bien, mon gros : on a un coup de cul fabuleux… Une prof vient de se faire planter par un élève dans un lycée privé de Saint-Jean-de-Luz… Oui, très morte ! Listen to me : les médias ne vont plus parler que de ça ! Minute de silence dans les classes — et tant pis si les deux-tiers des élèves sont en vacances… Pap Ndiaye est monté au créneau… Tous des larmes dans la voix… Ils vont nous fiche la paix pour un bout de temps. Palmade, oublié — en vingt-quatre heures ! Un clou chasse l’autre. Allez, n’y pense plus.