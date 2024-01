BECKETT, urgent – UNE petite merveille et DEUX dernières dates!

« Oh les beaux jours » au Théâtre de Nesle. 1h20 de pur régal.

Précautions d’usage. 1) J’écris ce texte pour faire des heureux. 2) Je suis comme vous (peut-être) : si je le respecte évidemment, je n’aime pas particulièrement Beckett (ni Thomas Bernhard, ni Cioran – je n’aime pas le ressassement en général).

Je ne lis donc presque jamais Beckett. Mais je vais l’entendre de temps à autre – pour me rappeler son propos, sa langue, retenir une phrase ou un mot qui pourraient consonner avec mes « préoccupations ». C’est tout. Entre Stendhal et Beckett, j’ai choisi. Pas Beckett, donc.

Mais je suis allé voir « Oh les beaux jours » au Théâtre de Nesle – vu il y a 20 ans à la Colline, jamais revu, jamais relu.

Et là, avec la comédienne Véronique Boulanger, je n’ai pas été intéressé : j’ai été épaté. Une heure vingt de pur régal.

Imaginez une comédienne dont on n’aperçoit que le buste (première partie), puis que la tête (deuxième partie). Et qui pourtant nous embarque absolument, dans un moment assez noir (Beckett) mais tellement – tellement – expressif : on est stupéfait de voir ce qu’elle fait passer, à travers des mimiques irrésistibles et une diction de haute fantaisie. Elle est drôle (la pièce aussi, en dépit de sa noirceur), piquante, puissante.

On voudrait convaincre les grincheux, les « qui ont leur p’tite idée » sur Beckett (comme sur tout) – les convaincre qu’ils doivent, là, céder. Nous faire confiance. Je le redis : je partage leurs préventions sur Beckett. Leur frilosité. Mais là… non. Vraiment : non.

Une soirée de rêve (lundi 29 janvier à 21H) ou un apéritif enthousiasmant (dimanche 28 janvier, à 19H) : ce sont hélas les deux seules (et dernières) dates au Nesle. Avant (on l’espère sincèrement et nous y serons) une reprise bientôt : c’est le destin de ce genre de petit miracle.

D’ailleurs : la pièce était au Petit Hébertot avant de poursuivre sa route au Nesle. À suivre ?

Oh les beaux jours, de Samuel Beckett, mise en scène et avec Véronique Boulanger (et la présence funambulesque de Jérôme Keen).

Dernières : dimanche 28 janvier à 19H et lundi 29 janvier à 21H. Durée : 1H20.

Théâtre de Nesle : 8, rue de Nesle 75006 Paris. Tél : 01 46 34 61 04.

