Noël : Darmanin au charbon

Pas de Trêve des confiseurs pour le nouveau ministre de la Justice. Et Libé se plante en voulant jouer l’ironie prophétique.

Quid de la Trêve des confiseurs 2024 chez nos politiques ? Quelques-uns de nos ministres honorent la pause-nativité, pour réduire un temps le tumulte de leur quotidien en respectant ce moment sacré ; d’autres déballent cadeaux et autres attentions sous les fourches qui n’ont rien de caudines d’un sapin étincelant ; certains s’adonnent aux joies de la poudreuse en renouant avec la chaleur d’un chalet-image d’Epinal ; d’autres enfin ont opté pour une pause de Noël tropicale avec les alizés en guise de bise, loin des embarras hidalguesques. Pas Gérald Darmanin…

Le nouveau ministre de la Justice, que le pays des Corons a offert à la France, est, lui, au charbon. Les mains dans le cambouis. Rencontre avec les magistrats à Amiens, visite de la prison de Liancourt dans l’Oise, 20 h sur TF1 et autres moments forts d’un agenda habilement planifié : le successeur de Migaud et de Dupont sait qu’il a fort à faire pour inverser la vapeur d’une justice, plus prompte à jouer les assistantes sociales auprès des délinquants que les Père Fouettard. Issu de la droite, le ministre se replonge visiblement avec délice dans un quotidien plus actif, dans la droite ligne de son passage remarqué à l’Intérieur. Un mandat conduit tambour battant à la Sarkozy, figure tutélaire originelle. Sa cote auprès des forces de l’ordre en est éloquente.

Les enjeux ne sont pas minces : il s’agit pour lui d’assurer sa place dans les starting-blocks de la plus ou moins future course à l’Elysée, avec d’autres concurrents issus du post-gaullisme à ses côtés, dont le très populaire ministre de l’Intérieur Bruno Retaillau, pour lequel de nombreux Français ont les yeux de Chimène. En quelques semaines, il a fait montre de son opiniâtreté. Et ça paye ! Les autres impétrants à droite tiennent plus de l’anecdotique, voire du ridicule. Même si en politique, on ne peut présager de rien !Ces deux-là vont jouer l’émulation pour pousser chacun leur avantage, dans le droit fil de leurs idéaux et en parfaite symbiose avec l’opinion. Il s’agit de conforter leur aura et de prendre une sérieuse option pour 2027… au plus tard. En faisant fi des lourdes menaces qui planent déjà sur le Radeau de la Méduse, barré par le pas très sémillant capitaine Bayrou.

Le journal Libération, Livre des Psaumes des soixante-huitards attardés mais néanmoins dangereux, a cru bon de jouer sur ce «partenariat» justice-intérieur entre ces deux ministres, à la mission essentielle par les temps qui courent, mais aussi concurrents pour le Château. «Deux flics ami-ami» : plaquait-il en une, pensant dénoncer les lourdes menaces que représentait cette complicité obligée entre des ministres-phares de même obédience, dans ce nouveau gouvernement, fait par ailleurs de bric et de broc.

Raté ! Et même pain bénit pour ces deux-là, ravis de l’aubaine de se voir ainsi délivré un brevet de reconnaissance plutôt qu’une fatwa, oserait-on dire. Le Père Noël est bien passé à Beauvau, après un détour par la place Vendôme. Et son message, via Libé, imprime déjà…