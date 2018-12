Elle est de retour. Najat Vallaud-Belkacem, l’inoubliable ministre de l’Education période président normal, vient de signer une tribune dans Le Monde: apparemment, la société tolérerait les violences faites aux femmes…

Coucou la revoilà. On se demandait où était passée Najat Vallaud-Belkacem. Peut-être dans un ashram privé de connexion haut débit. L’ancienne ministre du désastre scolaire se rappelle à notre souvenir avec une tribune délicieusement intitulée : « Violences faites aux femmes : “La tolérance sociale, principale alliée du scandale” ». En fait de tolérance, on peine à trouver un refus plus consensuel. À l’exception d’un ou deux imams mal embouchés, je ne me rappelle pas avoir jamais entendu qui que ce soit déclarer publiquement qu’il était bon de battre sa femme, et je ne connais aucun homme qui le pense, heureusement d’ailleurs.