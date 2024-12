Merci qui? Merci 4B

Qu’est-ce que cet étrange mouvement 4B, que rejoignent en masse des femmes progressistes sur les réseaux sociaux ?

Sur le site de Konbini, nous apprenons que « face à la montée des violences sexuelles et à l’élection du très problématique Donald Trump », des féministes américaines ont décidé de réagir en rejoignant le 4B Movement.

Ce mouvement, originaire de Corée du Sud, devrait grandement simplifier le commerce entre les sexes puisqu’il incite tout bonnement les femmes à… renoncer aux hommes, aux relations hétérosexuelles, au mariage et aux enfants. Les femmes ont été trop souvent déçues par les hommes, affirme la journaliste de Konbini. Elles ne demandaient pourtant pas grand-chose: « Du soutien moral, le partage de leur charge mentale et émotionnelle, un partenaire à leur goût avec une maturité et une intelligence émotionnelle décente, de l’intérêt sincère et non de l’objectification, un sentiment de sécurité et de réconfort. » Faute d’avoir trouvé la perle rare, certaines d’entre elles ont décidé de ne plus attirer le male gaze (« regard masculin ») et de suivre la mode ugly (« moche »), laquelle consiste à s’enlaidir en se tondant la tête, en s’habillant avec des haillons et en se peinturlurant le visage le plus malproprement possible. Et ça marche. Disgracieuses et attifées comme l’as de pique, celles qui prétendaient « en faire plus que leur partenaire dans chaque aspect de leur vie romantique, sexuelle et sociale » n’ont plus de vie romantique, sexuelle et parfois même sociale – il est rare qu’on embauche ou qu’on invite à une soirée conviviale un être informe ressemblant vaguement à un zombie ou à une quiche avariée. « Je fais ma part en tant que femme américaine en rompant avec mon petit ami républicain et en rejoignant officiellement le mouvement 4B », a annoncé sur TikTok, au lendemain de l’élection de Donald Trump, une électrice démocrate. À quelque chose malheur est bon. L’ex-petit ami de cette virago progressiste a vraisemblablement échappé au pire : un mariage foireux, des repas végans, une vasectomie, les concerts de Taylor Swift, les copines trans de madame, un abonnement à vie au New York Times, la répartition au gramme près de la « charge mentale », etc.

Il peut dire qu’il revient de loin. Merci qui ? Merci 4B.