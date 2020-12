Le Point vient de révéler que l’établissement militaire qui avait consenti à accueillir Mila en février a décidé de l’exclure. L’ado avait initialement été exfiltrée de son lycée de l’Isère en raison de menaces de mort, suite à des propos sur l’islam. Son père a écrit une lettre, publiée sur le site du journal. Alors qu’aucun élève de son ancien établissement n’aurait jamais été sanctionné, Céline Pina réagit

Cette enfant n’a fait qu’exercer un droit de critique sur une religion. Depuis elle vit un enfer et sa vie est menacée.

Face à cela, les politiques ont choisi de mettre la poussière sous le tapis et les institutions l’abandonnent. On découvre dans cette lettre comment Mila a été traitée dans son internat et on se demande ce que l’on peut attendre d’adultes, militaires ou professeurs qui sacrifient un être humain et l’abandonnent à des fous furieux pour gagner un peu de temps pour eux, sans même se rendre compte qu’ils sont sur la liste des personnes à abattre. Demandez-donc aux soldats en opérations extérieures si les islamistes sont des gens que l’on arrête en leur livrant des otages? Ils ont un projet politique et ils haïssent ce que nous représentons: le choix de la raison pour nous gouverner, l’égalité des droits et les libertés publiques. Ils focalisent sur Mila mais nos vies ne valent rien à leurs yeux.

En sacrifiant Mila, la France ne sauvera personne. Pas un seul d’entre nous. Au contraire, elle fera même monter le niveau de violence: la faiblesse de l’adversaire accentue la prédation et accélère les passages à l’acte, mais surtout elle les installe dans la durée.

Si nos gouvernants et notre président avaient un peu de dignité et de courage, ils auraient commencé par virer la personne qui exerce la charge de proviseur de son lycée. Un adepte du « pas de vague » si on en croit ce courrier. Exclure ce type de personnalité des fonctions dirigeantes voire de l’institution serait un message qui en soit constitue un positionnement de l’institution. Et il faut le faire en invoquant l’incapacité de faire face à ses devoirs et obligations. Cela remettrait les pendules à l’heure chez les carriéristes.

Il est indispensable que nos dirigeants lancent des procédures judiciaires et internes pour sanctionner tous les lycéens qui l’ont menacée de mort, avec enquête sociale sur les enfants et les familles, amendes et suspension des aides sociales à la clé (une piste à creuser dans le cadre de la loi séparatisme), et expulsion ou retrait des titres de séjour de la famille si le lycéen n’est pas Français, comme des sanctions lourdes s’il est inexpulsable.

Et il faut que cela touche les personnes scolarisées dans son lycée et qui ont participé au harcèlement. On n’imagine pas tout ce que les sanctions de proximité changeraient si les gens voyaient à quel point épouser les causes des islamistes posaient des difficultés à leurs adeptes. Là c’est le contraire: ceux qui se sont comportés en nervi des islamistes paradent. La force a gagné contre la loi, les adultes baissent les yeux devant eux, ils ont gagné. Il est temps là aussi de re