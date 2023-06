Mémoire sélective

Normalisation…

La chienlit, trop peu pour elle ! Interrogée le 9 mai dans la matinale de Sud Radio au sujet des concerts de casseroles qui perturbent depuis plusieurs semaines les déplacements d’Emmanuel Macron et de ses ministres, Marine Le Pen s’est flattée de ne pas s’abaisser à un activisme aussi bruyant et puéril.

« En cinquante ans, nous n’avons jamais empêché le meeting d’un adversaire de se tenir », a-t-elle même plastronné en gage de sa « normalité » républicaine.

A lire aussi: Mélenchon/Le Pen, un match déjà plié?

Sauf que Mme Le Pen oublie un peu vite les élections européennes de 1979. Cette année-là, il y a quarante-quatre ans donc, son parti n’était pas aussi urbain qu’elle le prétend. Constitué de quelques centaines d’adhérents, le FN n’avait alors pas les moyens de présenter une liste. Et son président, en lutte contre ce qu’il appelait « l’élection truquée de la bande des quatre » (les communistes, les socialistes, les centristes et les gaullistes), ne savait pas quoi inventer pour faire parler de lui. S’estimant bâillonné, il organisa ainsi le 8 juin une manifestation « pour le droit d’expression ». Mais pas n’importe où. C’est en effet à une réunion publique d’une membre éminente de la majorité, Simone Veil, rue Lepic à Paris, que Jean-Marie Le Pen se rendit en personne avec ses militants. Toute ressemblance avec les casserolades d’aujourd’hui étant bien sûr fortuite… Après avoir débordé le service d’ordre, le groupe entra dans la salle, entonna des slogans, fit voler des chaises, lança des œufs. Celle qui allait remporter la première place du scrutin, avec 27,61 % des suffrages, et devenir un mois plus tard présidente du Parlement européen, leur répondit en faisant cette fameuse sortie : « Vous ne me faites pas peur. Pas peur du tout ! J’ai survécu à bien pire que vous. Vous êtes des SS aux petits pieds ! » Marine Le Pen, qui avait alors 10 ans, n’est évidemment pour rien dans cette affaire. Mais au lieu de taire (ou d’oublier) les méthodes passées de son père, pourquoi ne pas s’amuser de les voir à présent encouragées par ses opposants de la Nupes ?