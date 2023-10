Attaqué sur sa gauche par Charlie Hebdo, sur sa droite par L’Incorrect, Jean-Luc Mélenchon va-t-il nous dire que sa position politique sur le Proche-Orient est équilibrée? Le problème, c’est que même une gazette plus modérée, Le Monde, affirme à présent dans son éditorial redouté qu’il est « le problème de toute la gauche ». Et au sein même de son mouvement, certains se demandent s’il n’est pas islamo-gauchiste.

Parce que !! Devant un Bataclan XXXL, le loup-gourou de LFI se distingue encore par son cynisme. Devant les images d’enfants arrachés à leur destin, devant des grand-mères livrées dans un coffre de bagnole à une fin de vie misérable, devant des jeunes filles violées, offertes aux crachats de la foule, Méchammenlon, le muezzin perché dans sa mégalo, ne vacille pas. Mais pourquoi est-il si méchant?

Il est vraiment allahmasse. Submergé par une vague d’informations plus dégueulasses les unes que les autres, Mélencochon s’invente une sémantique pour ne pas poser les seuls mots que l’on use devant un massacre barbare de civils, préférant faire groin-groin en pataugeant dans son coin. Comme si son “crime de guerre”, pour éviter de parler de terrorisme, allait préserver le trésor de guerre de son djihad, le vote musulman. Comme si en multipliant les fautes de goût, en palmant dans les égouts, il se rapprochait un peu plus de l’Elysée, seule adresse digne, selon lui, d’accueillir son esprit de grand mufti. Alors que sa politique de la terre brulée le rapproche tous les jours un peu plus, d’une suite à Saint-Anne, avec un roomservice aux petits soins.

A lire aussi, Céline Pina: Mathilde Panot (LFI), elle est née avant la honte!

Compliment d’enquête. Devant un autocrate grande gueule, psychiatriser son cas est “Miller” tentant. On lui cherche des frustrations, financières, professionnelles, sexuelles, pour expliquer son agressivité hors contrôle. Mais pour Jean Luchon rien de tout ça. Depuis la présidentielle 2017, on sait que c’est l’un des candidats les plus blindés. Alors qu’il n’a jamais bossé en dehors de ses mandats d’élu. Il a justifié son solde de tout compte en expliquant qu’il était une pince, qu’il ne dépensait rien et qu’un poisson pané lui faisait la semaine en période de fêtes… Profession: politique. Là encore un tabac. Partir d’une cellule lambertiste pour arriver deux fois aux portes du pouvoir, c’est un exploit. En écrasant au passage le PS où il végétait en loser, humilié d’un courant à l’autre, privé d’air par un petit gros, qui a fini par lui régler la facture au gros sel. Sexualité: un bar tabac PMU. Une enquête consacrée à Sofia Ricorée, chef d’entreprise et députée, assène avec la pudeur d’une gazelle voilée, à quel point la jolie passionaria est proche de Merluchon, l’ami du petit déjeuner. “Proche par-ci, proche par-là, sa proximité avec le chef…” Mais jamais il n’est dit “compagne” une fois pour toutes, c’était un peu lourd pour un secret de polichinelle. Comme si en étant à ce point proche, on ne pouvait pas se retrouver avec une maternité sur les bras.

Compléments alimentaires. Chez la madame, petites surfacturations, faire un chèque à soi-même pour rétribuer sa haute-valeur ajoutée, bref pas de quoi jouer les donneurs de leçons mais pas de quoi non plus aller casser des cailloux à Cayenne. On en apprend plus sur le niveau de soumission des Insoumis. En dehors d’une poignée de fidèles, prosternés au pied de la statue du Comandante aux pieds d’argile, le reste de l’équipage est conscient d’être dans la galère. Mais entre ceux qui ont le mal de mer, et ceux qui ne savent pas nager… seul Ruffin montre du doigt l’iceberg, les autres regardent son doigt. Ils balancent, terrorisés, floutés, abayisés. Bel équipage. Un fonctionnement sectaire, un gourou à la dérive, Cruella au fouet, ça sent la fin du voyage. La révolte du Bounty. Mais à bas bruit…

Why ? L’énigme a la peau dure. Si Monronchon est blindé, si son égo est caressé dans le bon sens, si sa libido est comblée, pourquoi est-il si méchant?

