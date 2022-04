Macron II: les conseils d’Abraham Lincoln

Toute la presse, les grands et les petits médias, les chaînes de télé et les feuilles de chou, bruissent de conseils au président français.

Pour notre part, nous avons demandé son avis à un ancien président des États-Unis.

Il est clair qu’Emmanuel Macron veut entrer par la grande porte dans les livres d’histoire. Le soir de sa réélection, il a déclaré au Champ-de-Mars : « Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles mais elles seront historiques. » Rappelons au président réélu quelques fortes paroles d’un géant de l’humanité, prononcées par Abraham Lincoln devant le Congrès des États-Unis, lors de sa déclaration officielle de nouveau président après son élection du 6 novembre 1860 :

« Vous ne pouvez pas créer la prospérité en décourageant l’épargne. Vous ne pouvez pas donner de la force au faible en affaiblissant le fort. Vous ne pouvez pas aider le salarié en anéantissant l’employeur. Vous ne pouvez pas encourager la fraternité humaine en encourageant la lutte des classes. Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche. Vous ne pouvez pas éviter les ennuis en dépensant plus que vous ne gagnez. Vous ne pouvez pas forger le caractère et le courage en décourageant l’initiative et l’indépendance. Vous ne pouvez pas aider les hommes continuellement en faisant pour eux ce qu’ils devraient faire eux-mêmes. »

La modernité implacable de ces paroles d’essence libérale prononcées il y a plus d’un siècle et demi ne devrait échapper à personne dans la France d’aujourd’hui.

Lincoln, qui a aboli l’esclavage et remporté la guerre de Sécession, restera éternellement dans l’histoire des États-Unis pour ces mots puissants, empreints de sagesse et d’humanité. Réélu en 1864, il fut assassiné en 1865 par un extrémiste sudiste. Formons le vœu que les mots de cet historique président américain, 162 ans après avoir été prononcés, puissent à nouveau résonner cette fois de l’autre côté de l’Atlantique, dans la patrie de La Fayette qui nous semble avoir un besoin vital de les entendre, de les adopter et de les mettre en pratique…

