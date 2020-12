Des groupes ethniques sont-ils plus délinquants que les autres? Épineuse question.

Dans l’entretien qu’il a accordé à Brut, Emmanuel Macron a abordé la question des « contrôles au faciès ». Cette formule sous entend que la police est raciste dans la mesure où elle contrôle plus fréquemment les Noirs et les Arabes que les Blancs. Le président de la République n’a pas disculpé la police, il n’a pas récusé l’idée que la police était intrinsèquement raciste. Il a seulement annoncé la création de deux plates-formes en ligne, l’une où il sera possible de signaler toute forme de discrimination (logement, travail…) ; et l’autre consacrée aux contrôles dans la rue, avec un numéro d’appel. Ceci afin de « rétablir la confiance » a dit le Président.

En 2009, Fabien Jobard et René Lévy, deux chercheurs du CNRS, ont mené une étude destinée à prouver que les contrôles étaient menés « au faciès », c’est-à-dire « non pas sur ce que les gens font, mais sur ce qu’ils sont, ou paraissent être ». Les chercheurs ont constaté qu’à Gare du Nord, à Chatelet…, les Noirs et les Arabes étaient plus systématiquement contrôlés que les Blancs. Entre trois et quatre fois plus environ. Forts de ces statistiques, les deux auteurs de l’étude en ont conclu que les contrôles de population représentaient une forme de « délinquance policière ».

Proportionnalité raciale

Cette grave accusation a été relayée en 2017, par le Défenseur des Droits. Cette institution – connue pour ses positions complaisantes – a produit une enquête qui a confirmé que les Noirs et les Arabes étaient contrôlés plus fréquemment que les autres catégories ethniques de la population.

Derrière cette idée que la police contrôle « trop » les Noirs et les Arabes, on trouve l’idée que les contrôles de police devraient s’effectuer au prorata de la composition ethnique de la population(1). Une idée qui n’est pas spécifiquement française. Heather Mac Donald, universitaire américaine, spécialiste de la police, rapporte dans son livre War on Cops (la Guerre contre les Flics, non traduit en français) qu’en août 2013, un juge du district de New York, Shira Scheindlin, a fait sien l’argument de la « proportionnalité raciale » et a déclaré que les contrôles au faciès du New York Police Département étaient illégaux.

Quelques trimestres plus tard, les contrôles menés en 2015 ne représentaient plus que 90% des contrôles qui étaient menés en 2011. La conséquence de ce retrait policier, souligne Heather Mac Donald, est que la circulation des armes a repris de plus belle. Une augmentation significative des règlements de comptes dans les rues de New York a été constatée.

Plus récemment, le meurtre de George Floyd (mort asphyxié sous le genou d’un policier en mai 2020) a occasionné une remise en cause massive du comportement de la police. Si bien que là encore, les statistiques criminelles américaines ont fait état d’un ralenti