Lutter contre la pollution (et les pauvres)

Pour réduire les émissions de CO2, les écolos sont prêts à tout, sauf à se faire réélire.

Entre la gauche écolo et les classes populaires, la fâcherie ne risque pas de s’arranger. Fin août, le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a élargi le périmètre de la « zone à très faibles émissions » (ULEZ) de sa ville. Ce, malgré une consultation publique qui a donné 59 % de réponses défavorables. Désormais, les voitures diesel achetées avant 2015 et les voitures essence antérieures à 2006 ne peuvent plus circuler sur une superficie de 1 572 km², soit le double de Paris et la petite couronne réunies. La justification en est une étude scientifique – d’ailleurs contestée – qui prétend qu’une telle mesure permettrait de réduire la mortalité des maladies provoquées par les émissions des pots d’échappement. Conséquence : des Londoniens devront remplacer près de 200 000 véhicules. En bon travailliste, Sadiq Khan a débloqué 126 millions d’euros pour aider au changement de voiture, ce qui en moyenne reviendrait à une subvention de 630 par véhicule. Et pour ceux qui continueront à rouler dans leur vieille auto, un tarif – véritable amende – de 14,4 euros par jour sera imposé, à l’exception du jour de Noël.

A lire aussi : Art-naque

Si, à Paris, les vignettes Crit’Air ne sont pas encore contrôlées par « vidéoverbalisation », un tel système est en vigueur depuis longtemps à Londres. L’annonce de l’expansion de l’ULEZ a déjà donné lieu à des actes de révolte populaire : entre avril et août de cette année, 300 caméras ont été dégradées et, pendant la semaine qui a suivi l’introduction de la mesure, 171 radars ont été vandalisés. En juillet, cette réforme a coûté la victoire au candidat travailliste lors de l’élection partielle dans l’ancienne circonscription de Boris Johnson : certain de gagner, il finalement été battu par le candidat tory. Khan est aussi président de l’organisation C40 Cities qui regroupe une centaine de maires autour du monde engagés dans la lutte pour réduire les émissions de CO 2 . Un rapport commandé par l’organisation préconise la suppression non seulement des voitures privées, mais aussi de la consommation de viande et des produits laitiers. Anne Hidalgo est membre de C40 Cities.